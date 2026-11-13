Εθνική Γυναικών: Με το βλέμμα στο Παγκόσμιο του 2027 ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας

Το πρωί της Πέμπτης στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των ομοσπονδιακών παραγόντων της Εθνικής Γυναικών και συγεκριμένα, Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων, Περικλής Μπακοδήμος, και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου, όπου μίλησαν για τον αγωνιστικό και οργανωτικό σχεδιασμό της Εθνικής γυναικών ενόψει των διεθνών διοργανώσεων καθώς και τη συμμετοχή στο European League και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης ο απολογισμός της αποστολής του περασμένου καλοκαιριού (2026), με ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική πορεία της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την κατάκτηση της 6ης θέσης, αποτέλεσμα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση του τεχνικού και ιατρικού επιτελείου, καθώς και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την επόμενη αγωνιστική αποστολή της Εθνικής ομάδας. Έμφαση δόθηκε στις προπονητικές εγκαταστάσεις, στον απαραίτητο εξοπλισμό και στη σωστή υποστήριξη των αθλητριών, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

Επιπλέον συζήτηση έγινε και για τον σχεδιασμό των φιλικών αναμετρήσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και την απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού ενόψει των προσεχών διεθνών διοργανώσεων.

Όσα δήλωσαν:

Ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος δήλωσε: «Η Εθνική γυναικών έχει αποδείξει ότι ανήκει στην ελίτ και μας γεμίζει υπερηφάνεια. Ως διοίκηση, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε ο Απόστολος Οικονόμου, το προπονητικό επιτελείο και οι αθλήτριές μας να έχουν όλα τα εφόδια για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στο European League όσο και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου τόνισε: «Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο Γιώργο Καραμπέτσο και τον Περικλή Μπακοδήμο. Έχουμε μπροστά μας δύο απαιτητικές διοργανώσεις που απαιτούν σωστό προγραμματισμό, σκληρή δουλειά και προσήλωση. Η στήριξη της Ομοσπονδίας είναι δεδομένη και αυτό μας δίνει επιπλέον ώθηση».

Ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων, Περικλής Μπακοδήμος, υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα άρτιο οργανωτικό πλαίσιο που θα καλύπτει κάθε ανάγκη της ομάδας. Δουλεύουμε μεθοδικά πάνω στον προγραμματισμό, ώστε από τη στελέχωση του επιτελείου μέχρι τα κέντρα προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια, όλα να λειτουργήσουν στην εντέλεια και να διευκολύνουν το έργο του προπονητή και των αθλητριών».