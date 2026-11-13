Πήγε στον αγώνα βόλεϊ με την 4 μηνών κόρη της και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες

Στο κολλεγιακό πρωτάθλημα βόλεϊ της πρώτης κατηγορίας του NCAA, η υπεύθυνη λειτουργιών του Οχάιο Στέιτ, Κέιτλιν Νολ παρουσιάστηκε στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας της, με την τεσσάρων μηνών κόρη της, θέλοντας να δείξει στις αθλήτριές της πως η μητρότητα δεν αποτελεί τροχοπέδη των ονείρων τους.

Η Κάλαχαν, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο, συνόδευε τη μητέρα της δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ εκείνη εκτελούσε τα καθήκοντά της σχετικά με την οργάνωση και τον συντονισμό της ομάδας της. Η Νολ, είναι μητέρα δύο παιδιών, ένα αγόρι γεννημένο το 2025 και ένα κορίτσι γεννημένη τον Ιούνιο του 2026. Πλέον η υπεύθυνη λειτουργιών Κέιτλιν Νολ, αποτελεί παράδειγμα για τις αθλήτριες της να ονειρεύονται χωρίς όρια, κάνοντας την πιο ηχηρή πράξη σε έναν επίσημο κολλεγιακό αγώνα βόλεϊ.