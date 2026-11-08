Με το ντέρμπι που στο παρκέ μόνο ντέρμπι δεν ήταν, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Οι «πράσινες» με το άνετο 3-0 έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα και είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μαζί με τον επίσης αήττητο Πανιώνιο που επικράτησε το ίδιο εύκολα του Άρη στην Μίκρα.

Όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, αρχικά η ΑΕΚ αν και έχασε το πρώτο σετ, νίκησε με 3-1 του ΑΟ Θήρας, η Θέτιδα πήρε με 3-2 το πιο αμφίρροπο ματς κόντρα στην Ελπίδα στη Θεσσαλονίκη, ο ΖΑΟΝ νίκησε με 3-1 τον Άρη και ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-0 του Απολλώνιου. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο φετινό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» χωρίς να χάσουν σετ.

Volley League Γυναικών – 4η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Θήρας: 3-1 (21-25, 25-19, 25-20, 25-18)

Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ.Π. Θέτις: 2-3 (22-25, 25-14, 14-25, 25-23, 12-15)

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil: 3-1 (25-18, 25-20, 20-25, 25-12)

Α.Σ. Άρης – Πανιώνιος : 0-3 (15-25, 11-25, 13-25)

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.: 0-3 (27-29, 14-25, 22-25)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. F&U: 3-0 (25-22, 25-13, 25-19)

Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών