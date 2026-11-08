Κιαπίνι: «Θα συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα και μετά Ευρώπη!»

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, νικώντας τον ΠΑΟΚ 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς. Οι «πράσινες» έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους παραμένοντας αήττητες στο πρωτάθλημα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας πως είχε ζητήσει από τις παίκτριές του να μπουν δυνατά απέναντι σε έναν αντίπαλο που μέχρι τώρα έπαιζε πολύ καλό βόλεϊ: «Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έπαιζε όμορφο βόλεϊ και γι’αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε επιθετικά και αυτό κάναμε. Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας. Θα ξεκουραστούμε λίγο μετά το ταξίδι στη Ρουμανία, θα συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα για το πρωτάθλημα και μετά θα σκεφτούμε την Ευρώπη».

Στην αντίπερα όχθη, ο Φίλιπο Σκιάβο παραδέχθηκε πως ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό απέναντι στις «πράσινες»: «Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Δεν βρήκαμε ρυθμό και αρχίσαμε να αγχωνόμαστε, γιατί δεν μας έβγαινε το παιχνίδι που κάναμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ και έχει ακόμα δρόμο. Σήμερα πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας. Πρέπει να παραμένουμε κοντά στο σκορ και να μη χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Σήμερα χάναμε την προσοχή μας για ένα λεπτό και δεχόμασταν τέσσερις πόντους».