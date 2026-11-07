Ταμπουρατζής: «Θέλω να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι»

Η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε πίσω με 0-1, κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας του ΑΟ Θήρας με 3-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Κώστας Ταμπουρατζής ανέφερε: «Και την πρώτη αγωνιστική που χάσαμε, είπα ότι πιστεύω στην ομάδα και στις αθλήτριές μου. Με δουλειά θα έχουμε ανοδική πορεία. Η ΑΕΚ, από ένα σημείο και μετά, θα παρουσιάζεται όλο και καλύτερη. Σε λίγο θα δείτε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι θα παίζουμε καλύτερα. Θέλω να αλλάξω τις μικρές παραδόσεις. Αν δείτε την προϊστορία, θα διαπιστώσετε ότι χάναμε από τη Σαντορίνη και σήμερα νικήσαμε. Θέλω να κάνουμε την ομάδα συνεχώς καλύτερη. Με τη διοίκηση, που μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε, μόνο καλύτεροι θα γινόμαστε. Θέλουμε χρόνο, αλλά ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε αποτελέσματα. Σε 21 ημέρες έχουμε επτά αγώνες και πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση. Σκοπός μου είναι στον δεύτερο γύρο να φανεί η δουλειά μας».

Σκουλικάρης: «Εκτός από το πρώτο σετ κάναμε συνέχεια λάθη»

Ο τεχνικός του ΑΟ Θήρας, Μανώλης Σκουλικάρης ανέφερε τα εξής: «Εκτός από το πρώτο σετ, στο οποίο παίξαμε με μεγάλη συγκέντρωση, και μέχρι το 10 του δεύτερου σετ, στη συνέχεια κάναμε λάθη. Δεχτήκαμε πίεση από το σερβίς, αλλά σε πολλά σημεία ήμασταν καλύτεροι. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να εντάξουμε τη διαγώνια στην ομάδα, ώστε να έχουμε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Στην αρχή δεν ανταποκρίθηκε. Κάναμε λάθη που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Είμαστε σε καλό δρόμο και κατά διαστήματα παίξαμε καλό βόλεϊ. Θα δούμε τα λάθη μας και θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε».