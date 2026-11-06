Παντερμαλής στο GWomen για την ανανέωση της Ξηντάρα: «Μικρές αποφάσεις μπορούν να γεννήσουν μεγάλες αλλαγές»

Μία από τις πολύ ευχάριστες ειδήσεις που μάθαμε μέσα στον περασμένο Οκτώβριο ήταν και η ανανέωση του συμβολαίου της Εβίτας Ξηντάρα, η οποία τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Ένωση αποφάσισε να ανανεώσει τη σύμβαση της εγκυμονούσας παίκτριάς της, καθιερώνοντας μάλιστα επίδομα για τις εγκύους αθλήτριες της, μια πρωτοποριακή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, συνόδεψε την ομάδα γυναικών των «κιτρινόμαυρων» στα 45α ποδοσφαιρικά βραβεία του ΠΣΑΠΠ Στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε στο Gwomen για τις σκέψεις πίσω από την προσφορά του νέου συμβολαίου στην Ξηντάρα, αλλά και για το πώς θα πρέπει και οι υπόλοιπες ομάδες σε συνεργασία με την Πολιτεία να συνδράμουν ώστε να νιώθουν όλες οι αθλήτριες ασφαλείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε στο GWomen

Σχετικά με την σκέψη πίσω από την πρωτοβουλία της ΑΕΚ:

«Ευχαριστώ τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, που στήριξε από την αρχή αυτήν την κίνηση, όπως στηρίζει κι άλλες αντίστοιχες κινήσεις που έχουν κοινωνικό πρόσημο. Είναι από τις περιπτώσεις που μικρές αποφάσεις μπορούν να γεννήσουν μεγάλες αλλαγές. Ήταν μια ανθρώπινη σκέψη που είχα όταν μου ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη της Εβίτας Ξηντάρα. Η επόμενη ερώτησή μου ήταν τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Είχα μια απορία που κάθε άνθρωπος θα είχε για μια αθλήτρια που ζει και βιοπορίζεται μόνο από το βόλεϊ».

Για το αν πρέπει να στηριχτούν αυτές οι πρωτοβουλίες από την Πολιτεία και τα υπόλοιπα σωματεία:

«Είναι αντικείμενο μιας συνολικής προσπάθειας να πούμε ότι οι αθλήτριες που ζουν από αυτό είναι επαγγελματίες σε όλα και πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο ώστε να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στα γήπεδα και να βιοποριστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Σε συνεργασία με την Πολιτεία μπορούμε να βρούμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι βιώσιμο, δίκαιο και ισορροπημένο».

Δείτε το βίντεο του GWomen