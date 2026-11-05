Κοβάτσεβιτς: «Λιγότερα λάθη, περισσότερη τύχη, έπαιξαν τον ρόλο τους»

Τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στους «32» του Challenge Cup, μετά την επική αναμέτρηση με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σχολίασαν ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και η Μέλανι Σαφμάστερ.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην ποιότητα των δύο αναμετρήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και διασκεδαστικές, ενώ αναφέρθηκε και στους παράγοντες που έκριναν την πρόκριση υπέρ της ομάδας του.

«Ήταν δύο εκπληκτικά και διασκεδαστικά παιχνίδια, ποιοτικά και καλού επιπέδου. Και οι δύο ομάδες έκαναν αρκετές αλλαγές σε μερικές στιγμές. Τελικά πήραμε τη νίκη με τη βασική μας εξάδα. Λιγότερα λάθη, περισσότερη τύχη, έπαιξαν τον ρόλο τους σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να έρθει η πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς.

Από την πλευρά της, η Μέλανι Σαφμάστερ δεν έκρυψε τη χαρά της για τη σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση, δίνοντας έμφαση στη δυσκολία της αναμέτρησης και στην ατμόσφαιρα που συνάντησε ο Ολυμπιακός στη Λισαβόνα: «Δώσαμε μια μεγάλη μάχη, πήραμε μια μεγάλη νίκη στα πέντε σετ. Σπουδαία νίκη, είμαι πολύ χαρούμενη που κερδίσαμε σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι, σε αυτή την ατμόσφαιρα και είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο γύρο».