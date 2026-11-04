Μάχη κορυφής στο Μετς για την 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Κυριακή τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες, μαζί με τον Πανιώνιο είναι οι μοναδικές με τρία στα τρία και σίγουρα το παιχνίδι αυτό έχει ενδιαφέρον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές έχουν ως εξής:

Volley League Γυναικών – 4η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Κουτσούλας, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο «Ι. Λεμονίδης», 17.30: Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Δρανίτσας, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Επόπτες: Δρούκα, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου Χρυσ..

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Διαιτητές: Πρέντζας, Μάλφας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Χαρίτου.

Γυμναστήριο Μίκρας, 18.00: Α.Σ. Άρης – Πανιώνιος

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Αρ., Σταυρίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Στοϊκίδου.

Γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης», 19.00: Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Ράντσιου, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τουλής, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 16.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής Αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.