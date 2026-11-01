Μετά τον Πανιώνιο που νίκησε την Παρασκευή τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και τον Παναθηναϊκό που κέρδισε πιο εύκολα τον Απολλώνιο, το τρία στα τρία στην φετινή Volley League Γυναικών έκανε και ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-2 του ΖΑΟΝ και βρίσκονται στην κορυφή μαζί με «πράσινες» και «κυανέρυθρες».
Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η νίκη-ανατροπή του ΑΟ Θήρας που επικράτησε με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων ενώ έχανε με 2-0, ενώ η ΑΕΚ έκανε σεφτέ επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου. Άνετη νίκη και για Θέτιδα επί του Άρη με 3-1.
Volley League Γυναικών – 3η αγωνιστική
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π: 3-2 (25-20, 18-25, 19-25, 25-14, 15-5)
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ε.Κ.: 0-3 (13-25, 23-25, 14-25)
Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς: 3-2 (18-25, 17-25, 25-12, 25-15, 15-8)
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης: 3-1 (23-25, 25-12, 25-18, 25-19)
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος: 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ζ.Α.Ο.Ν.: 3-2 (25-19, 23-25, 25-16, 22-25, 15-13)