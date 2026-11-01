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Volley League Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ έπιασε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο στην κορυφή, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
01/11/2026
ΒΟΛΕΙ

Volley League Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ έπιασε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο στην κορυφή, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Φώτης Καρακούσης

Με τον ΠΑΟΚ να νικάει τον ΖΑΟΝ με 3-2 και να κάνει και αυτός το τρία στα τρία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Εκτός των «ασπρόμαυρων», το απόλυτο έχουν Παναθηναϊκός και Πανιώνιος.

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Μετά τον Πανιώνιο που νίκησε την Παρασκευή τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και τον Παναθηναϊκό που κέρδισε πιο εύκολα τον Απολλώνιο, το τρία στα τρία στην φετινή Volley League Γυναικών έκανε και ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-2 του ΖΑΟΝ και βρίσκονται στην κορυφή μαζί με «πράσινες» και «κυανέρυθρες».

Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η νίκη-ανατροπή του ΑΟ Θήρας που επικράτησε με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων ενώ έχανε με 2-0, ενώ η ΑΕΚ έκανε σεφτέ επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου. Άνετη νίκη και για Θέτιδα επί του Άρη με 3-1.

Volley League Γυναικών – 3η αγωνιστική

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π: 3-2 (25-20, 18-25, 19-25, 25-14, 15-5)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ε.Κ.: 0-3 (13-25, 23-25, 14-25)

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς: 3-2 (18-25, 17-25, 25-12, 25-15, 15-8)

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης: 3-1 (23-25, 25-12, 25-18, 25-19)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος: 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ζ.Α.Ο.Ν.: 3-2 (25-19, 23-25, 25-16, 22-25, 15-13)

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