Με τον ΠΑΟΚ να νικάει τον ΖΑΟΝ με 3-2 και να κάνει και αυτός το τρία στα τρία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Εκτός των «ασπρόμαυρων», το απόλυτο έχουν Παναθηναϊκός και Πανιώνιος.