Σκιάβο: «Ήταν το δυσκολότερο παιχνίδι που έχουμε δώσει»

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε τον ΖΑΟΝ με 3-2 και έκανε και αυτός το τρία στα τρία στην Volley League Γυναικών. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φίλιπο Σκιάβο ανέφερε τα εξής: «Αρχικά, είμαι χαρούμενος, γιατί ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ήταν το δυσκολότερο παιχνίδι που έχουμε δώσει φέτος. Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, αλλά όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ίσως χαλαρώσαμε λίγο σε ορισμένα σημεία, όμως παίξαμε καλά και με τη σωστή νοοτροπία. Είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος».

Καλμαζίδης: «Μας έλειψαν τα καλύτερα ποσοστά στην επίθεση»

Από την πλευρά του ο τεχνικός του ΖΑΟΝ, Γιάννης Καλμαζίδης ανέφερε τα εξής: «Έγινε ένας ωραίος αγώνας σε γενικές γραμμές. Αυτή την περίοδο καμία ομάδα δεν είναι απόλυτα έτοιμη και γι’ αυτό βλέπουμε αρκετά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Αυτό που μας έλειψε ήταν τα καλύτερα ποσοστά στην επίθεση. Νομίζω πως εκεί κρίθηκε, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν πιο αποτελεσματικός επιθετικά. Εμείς παλέψαμε πάρα πολύ και είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και παίζουμε όλο και καλύτερα. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και λίγη τύχη με το μέρος μας. Ίσως τότε τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, αλλά με τα ίσως δεν γίνεται δουλειά».