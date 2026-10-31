Νικολάκης: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση αλλά από τη νίκη»

Η Θέτιδα Βούλας επικράτησε με 3-1 του Άρη με τον Γιάννη Νικολάκη να αναφέρει μετά το τέλος του αγώνα τα εξής: «Έγινε ένας κακός αγώνας. Δεν ξέραμε πως θα εμφανιστεί ο Άρης, με τι σύνθεση, με νέο προπονητή. Υπήρχε για εμάς ένα “πρέπει”, η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Περιμέναμε ένα δύσκολο και αμφίρροπο ματς. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση, μόνο που πήραμε τη νίκη. Για εμάς το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα. Υπήρχε μία νευρικότητα, πολύ λογική. Θέλω να κρατήσω τη νίκη και από εκεί και πέρα η ομάδα να απελευθερωθεί και να κοιτάξει τους στόχους της.

Ο Άρης σε κάθε σετ έπαιζε με άλλη σύνθεση. Αυτό σίγουρα αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος στις περιστροφές θα υπάρξει προβληματισμός, είναι αυτό που ζητούσα από την αρχή. Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου που κράτησαν αυτή την πειθαρχία.

Πάτρας: «Χαρούμενος με τα κορίτσια που πάλεψαν, αλλά μετράνε οι πόντοι»

Ο προπονητής του Άρη, Χρήστος Πάτρας δήλωσε: «Είμαι μία εβδομάδα στην ομάδα, έχω περάσει κάποια πράγματα που θέλω, υπάρχουν αθλήτριες με ποιότητα. Αυτή τη στιγμή λείπει η διαγώνια, σε οποιαδήποτε ομάδα είναι εκτός η διαγώνια θα έχει μεγάλο θέμα. Τα κορίτσια τα δικά μας εδώ και τρεις αγωνιστικές παλεύουν, αγωνίζονται.

Έχουμε να διορθώσουμε και άλλα πράγματα, σήμερα το λίμπερο που παίζει στην άμυνα ήταν άρρωστο, είναι ένα πλήγμα και αυτό. Το λίμπερο μας που παίζει στην υποδοχή είναι εξαιρετικό και θα εξελιχθεί.

Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος γιατί τα παιδιά πάλεψαν, αλλά μετράνε οι πόντοι. Είναι νωρίς στο πρωτάθλημα, έχουμε μία σειρά με πολύ δύσκολα ματς και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».