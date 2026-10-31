GWomen
Παναθηναϊκός: Οριστικό τέλος για την Παπαφωτίου, επιστρέφει η Ηλιοπούλου
31/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Παναθηναϊκός: Οριστικό τέλος για την Παπαφωτίου, επιστρέφει η Ηλιοπούλου

Φώτης Καρακούσης

Η Αθηνά Παπαφωτίου μετά την μικρή επιστροφή προκειμένου να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό έβαλε οριστικό τέλος σε μια σπουδαία καριέρα. «Είχε πλάκα» ανέφερε για το διάλειμμα της επιστροφής.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η αλήθεια είναι πως όταν είχε γίνει γνωστό πως επιστρέφει η Αθηνά Παπαφωτίου, ακόμα και ήταν κοινό γνωστό πως θα ήταν για λίγο, μέχρι δηλαδή να αποθεραπευθεί η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, μόνο θετικά συναισθήματα άφησε στους φίλους του αθλήματος. Η για χρόνια αρχηγός των «πρασίνων», κλήθηκε να βοηθήσει το «τριφύλλι» στον τελικό του Super Cup, αλλά και στα πρώτα ματς της Volley League και μόλις επέστρεψε η Ηλιοπούλου έκανε αυτό οι περισσότεροι περίμεναν.

Με ποστάρισμά της έκανε λόγο για ένα διάλειμμα μέσα στο διάλειμμα , τονίζοντας πως όλο αυτό είχε πλάκα. Η Παπαφωτίου θα παραμείνει στο «τριφύλλι» και στο ΔΣ του Ερασιτέχνη, ενώ είναι και αντιπρόεδρος στο τμήμα ΑΜΕΑ των «πράσινων».

Η ίδια αναφέρθηκε σε αυτό το τέλος, ουσιαστικά δεν είχε καν γίνει η αρχή, καθώς είχαμε γράψει πως δεν πρόκειται για επιστροφή, αλλά για επιστράτευση σε μια δύσκολη στιγμή, τονίζοντας σχετικά: «Ένα διάλειμμα μέσα σε ένα άλλο διάλειμμα... ε, είχε πλάκα».

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]