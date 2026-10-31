Η αλήθεια είναι πως όταν είχε γίνει γνωστό πως επιστρέφει η Αθηνά Παπαφωτίου, ακόμα και ήταν κοινό γνωστό πως θα ήταν για λίγο, μέχρι δηλαδή να αποθεραπευθεί η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, μόνο θετικά συναισθήματα άφησε στους φίλους του αθλήματος. Η για χρόνια αρχηγός των «πρασίνων», κλήθηκε να βοηθήσει το «τριφύλλι» στον τελικό του Super Cup, αλλά και στα πρώτα ματς της Volley League και μόλις επέστρεψε η Ηλιοπούλου έκανε αυτό οι περισσότεροι περίμεναν.

Με ποστάρισμά της έκανε λόγο για ένα διάλειμμα μέσα στο διάλειμμα , τονίζοντας πως όλο αυτό είχε πλάκα. Η Παπαφωτίου θα παραμείνει στο «τριφύλλι» και στο ΔΣ του Ερασιτέχνη, ενώ είναι και αντιπρόεδρος στο τμήμα ΑΜΕΑ των «πράσινων».

Η ίδια αναφέρθηκε σε αυτό το τέλος, ουσιαστικά δεν είχε καν γίνει η αρχή, καθώς είχαμε γράψει πως δεν πρόκειται για επιστροφή, αλλά για επιστράτευση σε μια δύσκολη στιγμή, τονίζοντας σχετικά: «Ένα διάλειμμα μέσα σε ένα άλλο διάλειμμα... ε, είχε πλάκα».