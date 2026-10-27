Ξηντάρα: «Η ΑΕΚ χαράζει μια καινούρια σελίδα στον αθλητισμό γυναικών»

Όπως είχε αποκαλύψει το GWomen, η ΑΕΚ είχε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει μέτρα για να στηρίξει τις αθλήτριές της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η περίπτωση της Εβίτας Ξηντάρα έδωσε την αφορμή για να περάσει από τη σκέψη στην πράξη, με την Ένωση να προχωρά σε πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν για τα ελληνικά δεδομένα.

Η Εβίτα Ξηντάρα ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα και η ΑΕΚ φρόντισε να της δείξει πως αυτή η νέα σελίδα στη ζωή της δεν σημαίνει ότι μένει εκτός ομάδας. Η Ένωση ανανέωσε τη συνεργασία της με την αρχηγό της ομάδας βόλεϊ.Πέρα από την ανανέωση της αρχηγού της, η Ένωση προχώρησε και σε μια ακόμη αξιομίμητη πράξη αφού ανακοίνωσε ειδικό επίδομα εγκυμοσύνης για όλες τις αθλήτριές της, για το διάστημα της εγκυμοσύνης και της απουσίας τους από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η παροχή θα ισχύει ανεξάρτητα από το πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιο κάθε αθλήτριας, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα σε μια περίοδο που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα.

Λίγο μετά αυτή την αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία, η λίμπερο του Δικεφάλου, έκανε τις πρώτες δηλώσεις της στα Social media της ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Τι ένιωσες την πρώτη στιγμή που έμαθες ότι θα γίνεις μητέρα; «Ήταν ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται με λόγια. Ένιωσα απίστευτη χαρά, συγκίνηση και ανυπομονησία για το μέλλον και για όλα όσα θα έρθουν».



Φοβήθηκες ότι η εγκυμοσύνη θα σε αναγκάσει να αφήσεις πίσω σου τον αθλητισμό; «Η αλήθεια είναι ότι μου πέρασαν τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Στην αρχή δεν το σκεφτόμουν, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να νιώθω ότι ίσως χρειαστεί να αφήσω τον αθλητισμό».



Τι σημαίνει για σένα η κίνηση της ομάδας στην οποία αγωνιζόσουν να σταθεί στο πλευρό σου; «Για μένα, αυτή η κίνηση είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε αυτή την περίοδο που περνάω, πέρα από το μωράκι μου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Νομίζω ότι δεν θα το έκανε καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα και είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Πώς αισθάνεσαι που είσαι η πρώτη γυναίκα στον ελληνικό αθλητισμό για την οποία γίνεται κάτι τέτοιο; «Τι να πω; Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν το περίμενα αυτό. Από τη μέρα που το έμαθα, συγκινούμαι και κλαίω».

Τι θα ήθελες να μείνει από τη σημερινή ημέρα;«Θα ήθελα να θυμόμαστε τη σημερινή ημέρα, γιατί χαράζει μια καινούρια σελίδα στον γυναικείο αθλητισμό. Θα ήθελα, επίσης, να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ομάδες».