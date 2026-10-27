Όπως είχατε διαβάσει στο GWomen, η ΑΕΚ ετοίμαζε μια σειρά από μέτρα που είχαν ως σκοπό το να κάνουν πιο εύκολη και πιο ευχάριστη την περίοδο της εγκυμοσύνης για όλες τις παίκτριές της. Με αφορμή την περίπτωση της Εβίτας Ξηντάρα, η Ένωση θέσπισε μια σειρά από μέτρα πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, που μπορούν να δώσουν το παράδειγμα ώστε να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σωματεία την ίδια κατεύθυνση.

Με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου, πλέον κάθε έγκυος παίκτρια στην ομάδα βόλεϊ των «κιτρινόμαυρων» θα δικαιούται επίδομα για όλο το διάστημα της αποχής της από τη δράση, ενώ το συμβόλαιό της θα ανανεώνεται αυτόματα εάν αυτή διανύει το τελευταίο έτος του.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Ερασιτεχνική ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της, η δημιουργία οικογένειας είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μιάς γυναίκας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή να καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα της.

Η Ένωση έκανε ένα βήμα ώστε να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα για τις αθλήτριες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, την ώρα που η Πολιτεία απέχει ακόμα από τη θέσπιση αντίστοιχων μέτρων. Η ίδια η Αθηνά Παπαφωτίου, στο 3ο GWomen Summit είχε προχωρήσει σε σοκαριστική αποκάλυψη πως τα συμβόλαια των παικτριών ακυρώνονται αυτόματα σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μια συνθήθκη που διαιωνίζεται μέχρι σήμερα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα για έναν ακόμη χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα, όχι μόνο την αθλήτριά της, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο μέλος στην οικογένειά της, αλλά και την μητρότητα στον αθλητισμό! Ο αθλητικός οργανισμός της ΑΕΚ (Ερασιτεχνική), με την αμέριστη στήριξη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, βρίσκεται στο πλευρό της αθλήτριας μας και προχωρά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της μητρότητας στο βόλεϊ γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ θεσπίζει την ετήσια ανανέωση των συμβολαίων των αθλητριών του τμήματος που κυοφορούν κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον Σύλλογο.

Παράλληλα, καθιερώνει επίδομα εγκυμοσύνης για κάθε αθλήτρια του βόλεϊ γυναικών, που μένει έγκυος, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της αποχής από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τις αθλήτριές της και να προασπίζει τη μητρότητα και την οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και έμπρακτη υποστήριξη.

Η Εβίτα Ξηντάρα παραμένει μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας, έχοντας την ΑΕΚ στο πλευρό της, μέσα και έξω από το γήπεδο. Εβίτα, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε ευτυχία σε αυτή τη νέα, όμορφη διαδρομή της ζωής σου!