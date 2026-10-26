Το ότι η εγκυμοσύνη και η μητρότητα δεν σηματοδοτεί το τέλος στην καριέρα μιάς αθλήτριας το έχουν αποδείξει σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο, που επέστρεψαν στη δράση ακόμα και μετά την απόκτηση του παιδιού τους.

Τι γίνεται, όμως, στην Ελλάδα του... ερασιτεχνικού αθλητισμού γυναικών, όπου τα συμβόλαια λήγουν αυτομάτως και οι παίκτριες μένουν «ξεκρέμαστες» όταν αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια;

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ κάνει το πρώτο βήμα ώστε να σταματήσει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναλαμβάνουν μια πρωτοβουλία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα.

Με αφορμή την περίπτωση της Εβίτας Ξηντάρα, εγκυμονούσας παίκτριας της ομάδας βόλεϊ, η Ένωση ετοίμασε μια σειρά από μέτρα τα οποία θα ισχύουν στο εξής για κάθε αθλήτριά της και θα φέρουν μια τεράστια αλλαγή προς όφελος όλων των γυναικών που μέχρι σήμερα καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στην καριέρα τους και τη μητρότητα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει φυσικά και την πλήρη στήριξη και του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Μάριου Ηλιόπουλου, που είναι πάντα στο πλευρό των αθλητριών της ΑΕΚ.

Η σχετική ανάρτηση της ΑΕΚ για την Εβίτα Ξηντάρα