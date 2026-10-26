Οικονόμου: «Δύσκολη αποστολή, αλλά ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας»

Δύο μήνες μετά την ιστορική 6η θέση της Εθνικής ομάδας γυναικών στο Ευρωβόλεϊ 2026, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μεγάλη πρόκληση που δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ και Καναδά από τις 20 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική και στην κλήρωση που έγινε σήμερα δια χειρός του θρυλικού Κατς Κίραλι η Ελλάδα (στη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή της και τρίτη συνολικά στην ιστορία της) βρέθηκε στο Δ’ όμιλο μαζί με τις ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Μεξικό.

«Αν μη τι άλλο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση από πολλές απόψεις», σχολίασε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου από το Λουγκάνο της Ελβετίας απ’ όπου παρακολούθησε όλη τη διαδικασία.

«Θα παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, στην έδρα τους κι αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια εμπειρία. Με την Ταϊλάνδη και το Μεξικό θεωρώ ότι είμαστε κοντά σαν ομάδες οπότε δεν μας φοβίζει κάτι. Σίγουρα επίσης είναι πολύ ξεχωριστό ότι θα παίξουμε για πρώτα φορά επίσημο ματς κόντρα στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Ξέρουμε ότι είναι πρόκληση ότι θα είναι μια δύσκολη αποστολή αλλά ξέρουμε επίσης και τις δυνατότητες αλλά και τις φιλοδοξίες που έχουμε σαν ομάδα», συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.