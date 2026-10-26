Καραμπέτσος για κλήρωση Εθνικής Γυναικών στο Παγκόσμιο: «Επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητριών»

Η Εθνική Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ και Καναδά. Την κλήρωση που φέρνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμέτωπο με ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Μεξικό σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος αναφέροντας τα εξής: «Η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών του 2027 φέρνει την Εθνική μας ομάδα αντιμέτωπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ταϊλάνδη και το Μεξικό, σε έναν όμιλο με ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας απαιτητικές αναμετρήσεις, απέναντι σε ομάδες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα προσεγγίσουμε κάθε παιχνίδι με σεβασμό, σοβαρότητα και πίστη στις δυνατότητές μας.

Η παρουσία της Εθνικής Γυναικών σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητριών και του προπονητικού επιτελείου. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας και να εκπροσωπήσουμε επάξια την Ελλάδα.

Είμαστε δίπλα στις αθλήτριες και στο προπονητικό επιτελείο και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθειά τους, με στόχο το ελληνικό βόλεϊ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να μας χαρίσει νέες επιτυχίες».