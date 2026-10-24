Κοβάτσεβιτς: «Δεν ήταν τόσο καλή η εμφάνισή μας, πρέπει να βελτιωθούμε»

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Θέτιδας Βούλας, κάνοντας το δύο στα δύο στην Volley League Γυναικών. Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς ανέφερε τα εξής: «Δεν ήταν και τόσο καλή η εμφάνισή μας, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης. Τόσο το side out, όσο και η κόντρα μπάλα δεν λειτούργησαν στο επίπεδο που θέλουμε και χρειαζόμαστε. Επομένως, πρέπει να βελτιωθούμε πολύ σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού μας ενόψει της αναμέτρησης με την Μπενφίκα, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων που ακολουθούν».

Από την πλευρά του ο προπονητής της Θέτιδας, Γιάννης Νικολάκης επισήμανε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν σοβαρός και στα κρίσιμα σημεία τελειώσανε κάποιες δύσκολες φάσεις. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των κοριτσιών, Ξεκινήσαμε με δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Πανιώνιο Κρατάω την ενέργεια, την προσπάθεια, κρατάω ότι παλέψαμε. Οι διαφορές βέβαια κρίνουν και τα αποτελέσματα και έτσι έγινε και σήμερα. Επιθετικά κι οι δύο ομάδες δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά εμείς σήμερα δεν είχαμε καλή υποδοχή. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι δείξαμε πως μικρύναμε λίγο την ψαλίδα».