Ρούσσης: «Σημαντικό παιχνίδι γιατί πάνω κάτω έχουμε τους ίδιους στόχους»

Το Μαρκόπουλο πέρασε από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 3-0 της Ελπίδας Αμπελοκήπων με τον τεχνικό της ομάδας των μεσογείων, Γιώργο Ρούσση να αναφέρει τα εξής: «Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθότι έχουμε πάνω-κάτω τους ίδιους στόχους. Εμείς σαφώς παρουσιαστήκαμε πιο έτοιμοι. Ακόμα είναι η αρχή του πρωταθλήματος, γι’ αυτό οι ομάδες έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ξεχωριστά και να κυνηγάμε κάθε παιχνίδι, όπως και το επόμενο με την ΑΕΚ. Ασφαλώς δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ της ομάδας μας και της ΑΕΚ, αλλά δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκες, η αυτοπεποίθησή μας είναι ψηλά, εμείς θέλουμε πρώτα να κάνουμε καλές εμφανίσεις και εάν έρθει η νίκη καλώς να έρθει».

Από την πλευρά του ο Στέλιος Κουτουνίδης επισήμανε: «Το Μαρκόπουλο ήταν πνευματικά έτοιμο και έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει για να κερδίσει. Εμείς δυστυχώς δεν παίξαμε στην έδρα μας, ήταν κάτι που δεν το αποφασίσαμε εμείς. Παρόλα αυτά, σήμερα δεν ήμασταν καλοί και το Μαρκόπουλο κέρδισε δίκαια. Θα πρέπει σε ανάλογες φάσεις στην συνέχεια να είμαστε πιο αποφασιστικοί και να δείξουμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ, τώρα μόλις έχει ξεκινήσει και είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε, αρκεί να μην ξανακάνουμε εμφάνιση σαν τη σημερινή. Το επόμενο παιχνίδι με τον ΑΟ Θήρας θα είναι ένα πολύ δύσκολο για εμάς. Όπως και στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ, εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την προσπάθειά μας. Αν αυτή αποδειχθεί αρκετή, αυτό θα φανεί μετά το παιχνίδι. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε, μήπως και τα καταφέρουμε».

Δηλώσεις παικτριών

Δήμητρα Παπαθανασίου (ΑΣ Ελπίς): «Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και θέλαμε. Μπορούσαμε να δείξουμε μία καλύτερη εικόνα. Η εικόνα που δείξαμε δεν μας αντιπροσώπευε. Κάναμε λάθη σε κρίσιμα σημεία. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την εικόνα που έδειξε και για τη νίκη του. Εμείς το ξεχνάμε, προχωράμε και πάμε για το επόμενο ματς, πιο συγκεντρωμένες. Θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα για το επόμενο παιχνίδι, ώστε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να πάρουμε το αποτέλεσμα που μας αναλογεί».

Ιωάννα Τιτέλη (ΑΟ Μαρκόπουλου Revoil): «Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα μου, καταφέραμε να πάρουμε μία δύσκολη νίκη σε ένα απαιτητικό παιχνίδι και συνεχίζουμε δυναμικά. Ο προσεχής αγώνας απέναντι στην ΑΕΚ περιμένουμε ότι θα είναι ένας αγώνας με μεγάλη ένταση, πάλι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».