Καρέλια και Χαντάβα στο GWomen: «Να γίνουν επαγγελματικά όλα τα αθλήματα της Α1 κατηγορίας»

Με πρωτοβουλία του Αθηναϊκού, η Ιωάννα Καρέλια και η Εύα Χανταβά έδωσαν το «παρών» στην ιστορική αναμέτρηση της ομάδας στην Ευρωλίγκα, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια των αθλητριών του μπάσκετ. Οι δύο βολεϊμπολίστριες μίλησαν στο GWomen, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των αθλημάτων των γυναικών, αλλά και το διαχρονικό αίτημα για την επαγγελματοποίησή τους.

Η παρουσία τους αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για να αναδειχθεί η ανάγκη οι γυναίκες αθλήτριες να στηρίζουν η μία την άλλη, πέρα από τα όρια του κάθε αθλήματος. Ωστόσο, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και το μεγάλο ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τον αθλητισμό γυναικών, δηλαδή την επαγγελματοποίηση των πρωταθλημάτων, με τις αθλήτριες να περιμένουν εδώ και χρόνια ουσιαστικές εξελίξεις.

Η Ιωάννα Καρέλια στάθηκε αρχικά στην ιδιαίτερη εμπειρία της παρουσίας της στο γήπεδο, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη συγκεκριμένη αναμέτρηση για τον Αθηναϊκό.

«Είναι πολύ διαφορετική εμπειρία από το βόλεϊ γυναικών σήμερα. Νομίζω είναι ιστορικό το σημερινό ματς, καθώς είναι το πρώτο εντός έδρας ματς του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Άρχισαν λίγο παγωμένα τα κορίτσια, αλλά βλέπω έχουν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό και ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο να ανατρέψουν το σκορ».

Από την πλευρά της, η Εύα Χανταβά υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας και της στήριξης σε κάθε άθλημα γυναικών, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη επαγγελματικής οργάνωσης των πρωταθλημάτων.

«Είναι μια όμορφη εμπειρία και εννοείται ότι στηρίζουμε όλα τα αθλήματα γυναικών»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην πρωτοβουλία να βρίσκονται αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων στις εξέδρες και να στηρίζουν η μία την άλλη, η διεθνής βολεϊμπολίστρια ανέδειξε την ανάγκη ενότητας στον αθλητισμό γυναικών.

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τα αθλήματα γυναικών και τις γυναίκες γενικώς στον αθλητισμό. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν επαγγελματικά τα αθλήματα και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο χάντμπολ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό και υποστηρικτικό προς όλα τα αθλήματα να δίνουμε το "παρών"».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ιωάννα Καρέλια, η οποία επισήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν θετικά, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η στασιμότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στο ζήτημα της επαγγελματοποίησης.

«Σίγουρα μόνο κάτι θετικό μπορεί να φέρει μια τέτοια πρωτοβουλία στον γυναικείο αθλητισμό. Τόσο οι αθλήτριες του βόλεϊ όσο και του μπάσκετ παλεύουν πολλά χρόνια τώρα για την επαγγελματοποίηση των αθλημάτων μας. Δυστυχώς έχουν υπάρξει πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Και ελπίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον».

Η παρουσία της Ιωάννας Καρέλια και της Εύας Χανταβά στην αναμέτρηση του Αθηναϊκού ανέδειξε πως η στήριξη του αθλητισμού γυναικών δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητριών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, όμως το αίτημα για ουσιαστική επαγγελματοποίηση παραμένει ανοιχτό, με τις ίδιες να περιμένουν οι υποσχέσεις να μετατραπούν επιτέλους σε πράξεις.