Καρέλια: «Να συνεχίσουμε έτσι και να κατακτήσουμε και τους υπόλοιπους τίτλους»

Ένας εξαιρετικός Πανιώνιος νίκησε με 3-1 τον επίσης πολύ δυνατό Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού που διεξήχθη στο Ζηρίνειο, η αρχηγός των «κυανέρυθρων», Ιωάννα Καρέλια μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Είμαστε πολύ χαρούμενες που ξεκινήσαμε τη σεζόν με την κατάκτηση ενός τέτοιου τίτλου. Ο αγώνας ήταν απαιτητικός και απέναντι μας είχαμε έναν πολύ δυνατό Παναθηναϊκό. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που καταφέραμε και τον κερδίσαμε. Να δώσουμε και συγχαρητήρια και στη Μαρτίνα Ξανθοπούλου που βγήκε MVP, όπως είχε βγει και πέρυσι στο final-4 του Κυπέλλου. Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο για αυτή τη χρονιά, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να κατακτήσουμε και τους υπόλοιπους τίτλους».