Τανη στο GWomen: «Μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια»

Λίγο πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η πασαδόρος του ΠΑΟΚ, Ευαγγελία Τάνη, μίλησε στο μικρόφωνο του GWomen για την ξεχωριστή ευκαιρία που έχει η ομάδα της, την εμπειρία του να αντιμετωπίζεις αθλήτριες υψηλού επιπέδου, αλλά και τη νέα σεζόν που βρίσκει την ίδια σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Λοιπόν, πρώτο τουρνουά στην Αθήνα με τέτοιο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που ο ΠΑΟΚ λαμβάνει συμμετοχή και μετέπειτα εσύ, ως ανερχόμενο αστέρι.

«Αρχικά, ήταν κάτι πολύ ξαφνικό η συμμετοχή μας σε αυτό το τουρνουά. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή. Γιατί τέτοια παιχνίδια με αυτές τις ομάδες δεν τα παίζεις κάθε μέρα, σίγουρα, και είναι πολύ σημαντικές εμπειρίες».

Ευαγγελία, έπαιξες με κάποιες από αυτές τις αθλήτριες και στο Eurovolley. Πώς νιώθεις που τώρα θα τις αντιμετωπίσεις με τη συλλογική σου ομάδα, πώς πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις το παιχνίδι απέναντι στη Γαλατάσαραϊ;

«Νομίζω ότι πηγαίνεις ακόμα πιο δυναμικά, γιατί προσπαθείς να ανταγωνιστείς τον κάθε αντίπαλο, την κάθε παίκτρια.

Σίγουρα μας δίνει κίνητρο το ότι έχουμε απέναντί μας τέτοιες ομάδες και τέτοιες παίκτριες και θεωρώ ότι, άμα τα πάμε και καλά, ακόμα και να μην τα πάμε όμως, είναι κάτι τέτοια παιχνίδια και τέτοια τουρνουά που θα μας βοηθούν στη συνέχεια και στο πρωτάθλημα».

Η Γαλατασαράι είναι μια ομάδα που γνωρίζουμε το επίπεδό της. Πώς σου φαίνεται; Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί αύριο να κοντράρει, να κοιτάξει στα μάτια μια τέτοια ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι η πρωταθλήτρια του CEV Cup;«Εννοείται, είναι το βόλεϊ που είναι το άθλημα της ανατροπής. Και θεωρώ ότι ναι, θα μπορέσουμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Και αυτή την περίοδο με την ομάδα έχουμε πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Κάναμε κάτι πολύ ωραία φιλικά με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είμαστε αρκετά δεμένες αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι, άμα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και τα δώσουμε όλα και παίξουμε στο 100%, μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια».

Ξεκινάς μια σεζόν ερχόμενη από ένα καλοκαίρι που σου έδωσε ένα πολύ ωραίο boost για τη συνέχεια. Πώς προσεγγίζεις τη φετινή σου σεζόν, που θα είσαι και βασική πασαδόρος σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ;

«Νομίζω ότι κάθε παίκτης θέλει να παίζει όλο το παιχνίδι, να βρίσκεται εκεί, να το νιώθει εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη φετινή σεζόν. Ανυπομονώ πάρα πολύ να ξεκινήσει και θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και δεν θα πετύχουμε μόνο, θα ξεπεράσουμε και τους στόχους μας».