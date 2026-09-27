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Ο ΠΑΟΚ στην θέση του Ολυμπιακού στο «Κωνσταντίνος Καρέλιας»
27/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Ο ΠΑΟΚ στην θέση του Ολυμπιακού στο «Κωνσταντίνος Καρέλιας»

Φώτης Καρακούσης

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο σπουδαίο τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» που θα διεξαχθεί στο »Ανδρέας Βαρίκας», με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την θέση του Ολυμπιακού που δεν θα αγωνιστεί λόγω πολλών τραυματισμών.

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Την Τρίτη και την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην χώρα μας και συγκεκριμένα στο «Ανδρέας Βαρίκας» το σπουδαίο τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Και λέμε σπουδαίο γιατί θα αγωνιστούν η κάτοχος του Champions League Βάκιφμπανκ και η κάτοχος του CEV Cup, Γαλατάσαραϊ, μαζί τους εκτός φυσικά του διοργανωτή Πανιωνίου θα είναι και ο ΠΑΟΚ.

Η αλλαγή αυτή έγινε την τελευταία στιγμή, καθώς ο Ολυμπιακός αποχώρησε λόγω προβλημάτων με τραυματισμούς και έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» θα βρεθεί σε αυτό το σημαντικό τουρνουά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου έχει ως εξής: «Ενημερώνουμε πως ο Ολυμπιακός, λόγω προβλημάτων με αρκετούς τραυματισμούς, δεν θα συμμετέχει στο τουρνουά «Κωνσταντίνος Ιωαν. Καρέλιας», που θα διεξαχθεί το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου στο «Ανδρέας Βαρίκας». Τη θέση του Ολυμπιακού θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράϊ την Τρίτη (29/09) στις 17:00».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απουσία από το τουρνουά «Κωνσταντίνος Ιωαν. Καρέλιας»

Από την πλευρά του, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστή την αδυναμία να συμμετάσχουν στο σπουδαίο, διεθνές τουρνουά τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει ότι, λόγω προβλημάτων τραυματισμών που προέκυψαν σε αρκετές αθλήτριες, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών δεν θα καταφέρει τελικά να συμμετάσχει στο 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κ. Καρέλιας», που διοργανώνει ο Πανιώνιος.

Οι συγκεκριμένες απουσίες περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του τεχνικού επιτελείου, καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας των αθλητριών και την ομαλή συνέχιση της προετοιμασίας ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ευχαριστεί τον Πανιώνιο για την πρόσκληση και την κατανόηση και εύχεται καλή επιτυχία στη διοργάνωση του τουρνουά».


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