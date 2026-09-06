Την δικιά της μεγάλη ιστορία στο Ευρωπαϊκό βόλεϊ συνεχίζει να γράφει η Σερβία. Η ομάδα του Ζόραν Τέρζιτς επικράτησε με 3-1 της Πολωνίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό μάλιστα ήταν το 6ο συνεχόμενο μετάλλιο που παίρνει αυτή η ομάδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το σερί ξεκίνησε το 2015 στην Ολλανδία και το Βέλγιο με την Σερβία να νικάει με 3-0 την Τουρκία και να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Δύο χρόνια αργότερα η τρίτη θέση έγινε πρώτη, με τις Σέρβες να επικρατούν στον μεγάλο τελικό της Ολλανδίας με 3-1.

Η Σερβία κατάφερε το 2019 να κάνει το back to back νικώντας στον τελικό την Τουρκία με 3-2. Μετά από δύο συνεχόμενους νικηφόρους τελικούς, το 2021 η Σερβία ηττήθηκε με 3-1 από την Ιταλία, κάτι που έγινε και το 2023 από την Τουρκία. Το έκτο συνεχόμενο μετάλλιο για την ομάδα που σταμάτησε την εξαιρετική Εθνική μας ήρθε φέτος με το 3-1 επί της Πολωνίας στον μικρό τελικό.

Τα έξι συνεχόμενα μετάλλια της Σερβίας

2015: χάλκινο

2017: χρυσό

2019: χρυσό

2021: ασημένιο

2023: ασημένιο

2026: χάλκινο

Συνολικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Σερβία έχει κατακτήσει 3 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα φτάνοντας τα 8.