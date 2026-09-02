Πόποβιτς: «Άρχισα να τρέμω και να κλαίω, όλες οι ευχές μας στην Αγγελοπούλου»

Η Μίνα Πόποβιτς έστειλε τις ευχές της στη Γωγώ Αγγελοπούλου, τόνισε ότι παρά την σχετικά εύκολη επικράτηση της Σερβίας η Ελλάδα έκανε ένα σπουδαίο τουρνουά και το μέλλον της ανήκει…

Η 32χρονη κεντρική, που την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στην LOVB Ατλάντα, αρχικά στάθηκε στην μεγάλη άτυχη Γωγώ Αγγελοπούλου: «Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ (και πραγματικά θέλω να σας πω ότι νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που συνέβη. Άρχισα κι εγώ να τρέμω και να κλαίω γιατί αυτές οι στιγμές είναι πραγματικά πάνω απ’ όλα. Ελπίζω πραγματικά να γίνει καλά σύντομα, της ευχόμαστε περαστικά και της στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια».

Όσον αφορά το παιχνίδι η έμπειρη αθλήτρια τόνισε ότι: «Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα έπαιξε ένα πραγματικά καλό τουρνουά και ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Πιστεύω ότι σήμερα δεν έδειξαν τον πραγματικό τους εαυτό, το πόσο έχουν βελτιωθεί ως ομάδας οπότε είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον αυτή η ομάδα θα είναι πραγματικά καλή και όλοι θα τους παρακολουθούν.»

Αναφορικά με τη δική της ομάδα και την παρουσία της στα ημιτελικά (αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα Γερμανία – Τουρκία) σημείωσε: «Ναι, δεν έχουμε φυσικά εύκολο έργο και δεν μπορεί να είναι εύκολη δουλειά ένας ημιτελικός Ευρωβόλεϊ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το απολαύσουμε, καθώς για πολλά από τα κορίτσια μας αυτός είναι ο πρώτος τους ημιτελικός σε Ευρωβόλεϊ. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε εμάς, να δώσουμε το 100%, με ομαδικό πνεύμα, πολύ δουλειά και έτσι σίγουρα έχουμε τις πιθανότητες μας».