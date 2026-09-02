Εθνική γυναικών: Ο πολύ μικρός μέσος όρος ηλικίας που τελείωσε το ματς με τη Σερβία

Απέναντι στην πανίσχυρη και γεμάτη εμπειρία Σερβία, η Εθνική γυναικών αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με ένα από τα πιο νεανικά σχήματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή: η Μαρτίνα Ξανθοπούλου (1998), η Στέλλα Γκιούρδα (2002), η Ευαγγελία Τάνη (2004), η Μάρθα Ανθούλη (2004), η Πελαγία Γράβαρη (2006), η Ελπίδα Τικμανίδου (2008) και η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (1999) συνθέτουν ένα σύνολο με εξαιρετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο τρανό παράδειγμα του μέλλοντος του ελληνικού βόλεϊ. Ταλέντο, νεαρές αθλήτριες και μια μεγάλη δεξαμενή παικτριών που δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Απέναντι σε μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου, οι Ελληνίδες παίρνουν πολύτιμες εμπειρίες και αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά του αθλήματος στην Ελλάδα έχει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης έχει τη σημασία του. Η εικόνα όμως αυτής της νεανικής Εθνικής έχει ακόμη μεγαλύτερη. Το ελληνικό βόλεϊ έχει μέλλον και το βλέπουμε τώρα στο γήπεδο.