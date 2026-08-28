Από την περασμένη Τετάρτη όταν και πάτησαν το πόδι τους στο Μπρνο, δεν υπήρχε μέρα που να μην βρέθηκαν στο Brno Exhibition Center ή στο γυμναστήριο…

Τα κορίτσια της Εθνικής γυναικών, αλλά και το σταφ είχαν κάτι παραπάνω από ανάγκη από ξεκούραση, σωματική και πνευματική και το ρεπό της Πέμπτης ήταν πραγματικό βάλσαμο.

Ωστόσο, πέρασε πολύ γρήγορα και σήμερα το μεσημέρι το «Ελλάς» ακούστηκε ξανά στο γήπεδο όπου διεξάγονται οι αγώνες του Ευρωβόλεϊ 2026.

Η προπόνηση κύλησε χωρίς απρόοπτα, ενώ πριν την έναρξη της η αρχηγός Λαμπρινή Κωνσταντινίδου έδωσε στην Εύα Σιλχάνοβα (ήταν η συνοδός της ελληνικής ομάδας από την αρχή αλλά θα πρέπει να αποχωρήσει την Κυριακή για την Ελλάδα) μια φανέλα με τις υπογραφές όλων των αθλητριών, εκφράζοντας εκ μέρους όλης της ομάδας τις ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.