Την δεύτερη θέση στον Β’ όμιλο των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο κατέκτησε η Εθνική γυναικών, η οποία στον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία. Η γαλανόλευκη στον ημιτελικό της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την διοργανώτρια Ιταλία που κατέλαβε την πρώτη θέση στον Α’ όμιλο. Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις….

Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος μαζί με τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο. Μαζί του και το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

Στο πρώτο σετ η Τουρκία ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 10-6. Η Εθνική μας ομάδα σταδιακά έβρισκε ρυθμό, βελτίωσε την υποδοχή της και με άσσο της Φακοπουλίδου και κόντρα της Νικολογιάννη το 18-14 έγινε 18-18. Η διεθνής ακραία έδωσε και προβάδισμα ενός πόντους στην Ελλάδα (19-20), αλλά η Τουρκία απάντησε με σερί 3-0 για το 22-20. Μετά το τάιμ άουτ του Μπακοδήμου η Ζιώγα πήρε το side out, η Νικολογιάννη ισοφάρισε (22-22) για να ακολουθήσουν δύο λάθη της Τουρκίας και ένα μπλοκ της Νικολογιάννη για το 22-25.

Στο δεύτερο σετ η Τουρκία ξεκίνησε με σερί 7-0 και απέκτησε από νωρίς διψήφια διαφορά. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μείωσε σε 23-16, με τις Τουρκάλες να κλείνουν το σετ με 25-17.

Το ίδιο σκηνικό και στο τρίτο σετ, με τις Τουρκάλες να ξεκινούν καλύτερα και να φτάνουν στο 2-1 σετ με 25-12.

Το τέταρτο σετ η Εθνική μας ομάδα ήταν κοντά στο σκορ (11-8, 14-11), ωστόσο η Τουρκία διατήρησε τον έλεγχο για το τελικό 25-16.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 12-16, 20-21, 25-22

2ο σετ: 1-8, 5-16, 11-21, 17-25

3ο σετ: 2-8, 8-16, 10-21, 12-25

4ο σετ: 6-8, 12-16, 14-21, 16-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Τουρκίας προήλθαν από 6 άσσους, 48 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 17-25, 12-25, 16-25) σε 99′

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Φακοπουλίδου 10 (8/19 επ., 2 άσσοι, 29% υπ. – 14% άριστες), Φλιάκου 1 (1/2 επ.), Ζιώγα 4 (4/17 επ.), Καθάριου 5 (3/12 επ., 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 14 (12/38 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 25% υπ. – 4% άριστες) / Καραμπάση (λ, 45% υπ. – 9% άριστες), Παπαθανασίου 2 (2 άσσοι), Πήττα 1 (1/1 επ.), Γκρέκα 3 (3/11 επ., 33% υπ. – 11% άριστες), Ζαφειρίου 2 (1/6 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 33% άριστες).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Γκοχάν Ντουρμάζ): Τούγκμπα 15 (12/22 επ., 3 μπλοκ, 33% υπ. – 6% άριστες), Ντιλάι 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Σαφράνοβα 11 (9/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 9% άριστες), Μπέρκα 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Κατσμάζ 12 (5/15 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Μπερέν 15 (10/28 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) / Σιμάι (λ, 22% υπ. – 22% άριστες), Μπασιόλτσου, Κανμπούρ, Καρασόι, Αϊλίν 1 (1/3 επ.).

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

20.00: Τελικός

11.00: Μικρός τελικός

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

11.00: Τουρκία – Σερβία

14.00: Ιταλία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, 15-25)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αλγερία – Κόσοβο 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αλγερία 3-0 (25-16, 25-11, 25-11)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία 3-1 (30-28, 25-17, 19-25, 25-16)

Αλγερία – Τουρκία 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (22-25, 25-13, 25-07, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία 3-1 (25-10, 25-27, 25-14, 25-20)

Τουρκία – Ελλάδα (22-25, 25-17,

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

Τουρκία 12β. (12-1)

Ελλάδα 9β. (10-4)

Κόσοβο 6β. (6-7)

Βόρεια Μακεδονία 3β. (5-10)

Αλγερία 0β. (1-12)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Ιταλία – Βοσνία 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Αίγυπτος 3-0 (25-11, 26-24, 25-14)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Βοσνία 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αίγυπτος – Ιταλία 0-3 (10-25, 15-25, 06-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ιταλία – Σερβία 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βοσνία – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ

Ιταλία 9β. (9-0)

Σερβία 6β. (6-3)

Βοσνία 3β. (3-6)

Αίγυπτος 0β. (0-9)