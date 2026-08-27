Απόστολος Οικονόμου: «Είμαστε καλά και πεινασμένοι και για άλλες επιτυχίες»

Η ήττα από τη Σερβία δεν χάλασε την εικόνα που έχει δημιουργήσει η Εθνική Ελλάδας στο EuroVolley. Ο Απόστολος Οικονόμου έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτριών του και, με το βλέμμα πλέον στα νοκ άουτ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η ομάδα είναι έτοιμη για τη συνέχεια.

Ο Έλληνας τεχνικός σε δηλώσεις μετά το παιχνίδι στάθηκε στην αντίδραση της Ελλάδας και ειδικά στην εμφάνιση του τρίτου σετ: «Όπως είπα και στις κοπέλες μόλις τελείωσε το ματς, θα ξεθολώσουμε το μυαλό μας αύριο με ένα ρεπό, αλλά είμαστε πολύ καλά. Είμαστε καλά όχι μόνο οι 7, είναι όλη η ομάδα καλά όλες οι αθλήτριες. Άμα δούμε λίγο την εμφάνισή μας, ειδικά στο 3ο σετ μέχρι το 17-17 θα δείτε ότι είχαμε στοιχεία όπως πολύ καλή υποδοχή, πολύ καλή επίθεση απέναντι στο μπλοκ της Σερβίας. Η μόνη εξαίρεση κακή ήταν το 2ο σετ μετά το 13-13 αν και είναι λογικό. Είδατε ότι η Μπόσκοβιτς σήμερα πήρε πολλές μπάλες και γενικά η Σερβία έπαιξε με τις βασικές. Αυτό δείχνει ότι σε σέβονται και σε υπολογίζουν.Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχεις γίνει μια ομάδα υπολογίσιμη. Δεν σε υποτιμάει κανένας. Αποδείξαμε στο 1ο και στο 3ο σετ και λιγότερο στο 2ο ότι μπορούμε να έχουμε και υψηλές ταχύτητες και να έχουμε και ποιότητα. Αυτό λοιπόν, είπα και στις κοπέλες, αύριο ξεκουραζόμαστε και κάνουμε την προετοιμασία μας αν και δεν τον ξέρουμε τον αντίπαλο».

Μπορεί να μην ξέρουμε τον αντίπαλο ούτε καν την ημέρα που θα αγωνιστούμε, ωστόσο ο Θεσσαλός τεχνικός δεν προβληματίζεται: «Εγώ σαν προπονητής πάντα εστιάζω στη δικιά μας ομάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά την Κυριακή, την Δευτέρα, ούτε την μέρα δεν ξέρουμε που παίζουμε. Αλλά να ξέρετε ότι είμαστε καλά. Και θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε στα όριά μας. Γιατί η ψυχολογία μας είναι καλή, η αγωνιστική μας κατάσταση είναι καλή, το πιστεύουμε πλέον.

Όπως σας είπα και πριν την Βουλγαρία, είμαστε πεινασμένοι και για άλλες επιτυχίες, θα δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν θα μπούμε σαν φαβορί, αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας και γιατί όχι να προκριθούμε στην 8άδα.»

Για πρώτη φορά πάντως δεν χρησιμοποίησε τη λέξη διαχείριση με τον ίδιο να παραδέχεται: «Το δύσκολο κομμάτι της διαχείρισης έχει τελειώσει. Πλέον ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε το όνειρό μας και να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Οπότε, καθαρίζουμε από το μυαλό μας. Κάνουμε δύο, τρεις καλές προπονήσεις, όσες χρειάζονται, για να είμαστε έτοιμοι στο τοπ 16.»