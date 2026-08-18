Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Αναχωρεί για το Τάραντο η Εθνική βόλεϊ γυναικών

Μετά από έναν και πλέον μήνα προετοιμασίας, τα δύο αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα είναι έτοιμα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στην Ιταλία, με στόχο να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να διεκδικήσουν τη διάκριση.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Εθνικής γυναικών, καθώς το ίδιο χρονικό διάστημα διεξάγεται και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε δεύτερη Εθνική ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Το ελληνικό συγκρότημα έχει κληρωθεί στον Β’ όμιλο, μαζί με την Τουρκία, την Αλγερία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον Α’ όμιλο βρίσκονται η διοργανώτρια Ιταλία, η Σερβία, η Αίγυπτος και η Βοσνία.

Η αποστολή της Εθνικής γυναικών

Πασαδόροι: Εβελίνα Φλιάκου, Δήμητρα Παπαθανασίου.

Ακραίες: Ασημίνα Νικολογιάννη, Σοφία Γκρέκα, Αθανασία Φακοπουλίδου, Παρασκευή Ζαφειρίου.

Κεντρικές: Γεωργία Λαμπρούση (Αρχηγός), Λαμπριάννα Πήττα, Αριάδνη Καθάριου, Δέσποινα Λουκά.

Διαγώνια: Φερονίκη Ζιώγα.

Λίμπερο: Μαρία Καραμπάση, Αντωνία Κοντούδη.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιώργο Μπακοδήμο, τους συνεργάτες του Παναγιώτη Τσότρα και Ευαγγελία Γκόγκου, τον στατιστικολόγο Βασίλη Σταυριανόπουλο και τη φυσιοθεραπεύτρια Νεντή Κορέλλη.

Το πρόγραμμα του ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία

21.00: Κόσοβο – Ελλάδα

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Αλγερία – Κόσοβο

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Ελλάδα – Αλγερία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία

15.00: Αλγερία – Τουρκία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

18.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία

18.00: Τουρκία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (Μπρίντισι)

19.00: Ιταλία – Βοσνία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Σερβία – Αίγυπτος

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Σερβία – Βοσνία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Αίγυπτος – Ιταλία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

21.00: Ιταλία – Σερβία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Βοσνία – Αίγυπτος

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους και αγωνίζονται όλες εναντίον όλων εντός του ομίλου τους (round-robin).

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο εξασφαλίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου οι διασταυρώσεις θα γίνουν χιαστί:

1ος Α’ ομίλου – 2ος Β’ ομίλου

1ος Β’ ομίλου – 2ος Α’ ομίλου

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί το χρυσό μετάλλιο, ενώ οι δύο ηττημένοι θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο.