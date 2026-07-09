Σπαρακτική ανακοίνωση της Κορίνθου για την πρώην βολεϊμπολίστρια που έχασε τη ζωή της

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Κορίνθου, μετά την είδηση του θανάτου της πρώην αθλήτριάς της, Μαριάνχελ Πέρες. Η Βενεζουελανή βολεϊμπολίστρια έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της, Βίλνερ Ρίβας, και τον μικρό τους γιο, Θέο, έπειτα από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Η Πέρες φόρεσε τη φανέλα της Κορίνθου τη σεζόν 2017-18 και με ανακοίνωσή της, η ομάδα εξέφρασε τη θλίψη της για την ανείπωτη τραγωδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της Mariangel Perez,του συζύγου τηςWillner Rivas, και του γιου τους Theo Rivas, μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Η Mariangel υπήρξε παίκτρια της ομάδας μας την περίοδο 2017-2018 στην Volleyleague

Μια εξαιρετική παίκτρια και άνθρωπος!

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την τραγική αυτή είδηση!

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους,,,

Ας αναπαυθούν εν ειρήνη.

R.I.P. Mariangel ,Willner ,Theo»