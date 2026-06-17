Κωνσταντινίδου στο GWomen: «Η μικρή Λαμπρινή δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζήσει όλα αυτά»

Η Κωνσταντινίδου έζησε τα προηγούμενα χρόνια, εμπειρίες που λίγες Ελληνίδες αθλήτριες έχουν βιώσει. Αγωνίστηκε στην Ιταλία, έπαιξε σε τελικές φάσεις κορυφαίων διοργανώσεων και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Μάλιστα στο βιογραφικό της γράφει την συμμετοχή της στο final four του Champions League με την ομάδα της Ιταλίας όπου και αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν και Παγκόσμιο συλλόγων.

Συνειδητοποιείς πλέον τι έχεις πετύχει; «Όσο το ζούσα όχι ιδιαίτερα. Όταν είσαι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Τώρα που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα και κοιτάζω πίσω, λέω πολλές φορές «τι έζησα». Ήταν μια εμπειρία ζωής, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έπαιξα σε μια ομάδα που η μικρή Λαμπρινή δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα φορέσει τη φανέλα της».

«Όχι, δεν αγχώνομαι λιγότερο»

Κάποιος θα περίμενε πως μια αθλήτρια με τόσες εμπειρίες θα ένιωθε πλέον πιο άνετα στα μεγάλα παιχνίδια. Η ίδια γελά «καθόλου!»

«Μπορεί να έχω παίξει πιο δύσκολους αγώνες, αλλά το άγχος δεν φεύγει. Ο Παναθηναϊκός έχει κόσμο, έχει απαιτήσεις και θέλεις να ανταποκριθείς. Αγχωνόμουν ακόμα και πριν από τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Οι μικρότερες ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν και συχνά παίζουν στο 110%».

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Γιατί αποφάσισες να γυρίσεις; «Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αλλάξει πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει εξαιρετικές αθλήτριες, έχουν αυξηθεί τα μπάτζετ και το επίπεδο είναι σαφώς υψηλότερο. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι γύρισα σε ένα πρωτάθλημα που αξίζει πραγματικά να βρίσκεται μια Ελληνίδα αθλήτρια. Ταυτόχρονα, ήξερα ότι θα έπρεπε να καλύψω μια πολύ σημαντική θέση, μίας πολύ αξιόλογης πασαδόρου στην ομάδα. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα και ήθελα να τη δοκιμάσω».

Παρότι στο γήπεδο δείχνει πάντα ψύχραιμη, η ίδια παραδέχεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Είμαι πάρα πολύ αγχώδης με τα πάντα. Προσπαθώ χρόνο με τον χρόνο να το διαχειρίζομαι καλύτερα, αλλά δεν είναι εύκολο».

Υπάρχει όμως μια συμβουλή που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Κάποιος μου είπε κάποτε ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου λέγοντας “δεν είμαι καλή”. Έχεις αποδείξει τι μπορείς να κάνεις. Αυτή η σκέψη με βοηθάει πολύ όταν πιέζομαι».

Τι φέρνει η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου σε μια ομάδα; «Ηρεμία. Μπορεί μέσα μου να αγχώνομαι, αλλά προσπαθώ να μη φαίνεται. Αν εγώ δείχνω νευρική, τότε αυτό περνάει σε όλες τις υπόλοιπες. Ο πασαδόρος αγγίζει σχεδόν κάθε μπάλα, παίρνει συνεχώς αποφάσεις. Οπότε νιώθω ότι οφείλω να μεταδίδω ηρεμία και σιγουριά, ακόμα κι όταν μέσα μου συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο».

Το περασμένο καλοκαίρι η Εθνική γυναικών έζησε μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

«Ήταν μαγικό! Όλα τα καλοκαίρια που έχω αφιερώσει στην Εθνική άξιζαν για να φτάσουμε εκεί. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, αλλά αυτό είναι το όμορφο στον αθλητισμό. Πάντα μένει κάτι για την επόμενη φορά».