Οικονόμου, Κωνσταντινίδου, Τικμανίδου για το τρία στα τρία της Εθνικής στο European League

Μετά τη νίκη επί του Κοσόβου, οι πρωταγωνιστές της Εθνικής στάθηκαν τόσο στη σημασία του «3Χ3» στο European League όσο και στην επόμενη πρόκληση απέναντι στην Πορτογαλία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου αναφέρθηκε στη διαχείριση που έκανε η ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα και στη δυσκολία της επερχόμενης αναμέτρησης, ενώ οι διεθνείς Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Τικμανίδου υπογράμμισαν τη σημασία της νίκης, έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει της συνέχειας και απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας στη Λάρισα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι για εμένα ήταν ιδιαίτερο το ματς γιατί ως Λαρισαίος επιστρέφω στη Λάρισα με τα χρώματα της Εθνικής. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο που έφερε τη διοργάνωση αυτή στη Λάρισα. Ξεκινήσαμε λίγο νευρικά το ματς αλλά μόλις βρήκαμε την ποιότητα μας δεν είχαμε κανένα θέμα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι κάναμε και μία διαχείριση ενέργειας.

Εμείς έχουμε κάνει το 3Χ3 και έχουμε την ψυχολογία, αλλά αύριο είναι εντελώς διαφορετική η φύση του αντιπάλου, η Πορτογαλία είναι μία ομάδα που παίζει πολύ γρήγορο βόλεΪ και είναι στο επίπεδο μας, οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και να παίξουμε στα όρια μας.

Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα είναι γεμάτο το γήπεδο και θα έχουμε καλή ατμόσφαιρα ώστε να βοηθήσουμε και τις κοπέλες».

Η πασαδόρος της Εθνικής, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου δήλωσε:

«Θα ήθελα να πω ότι αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στην Ελένη τη Ζέτου που δεν είναι κοντά μας. Ήταν ένα δύσκολο ματς αλλά τα κορίτσια βρήκαν ρυθμό πολύ γρήγορο αι από τώρα ξεκινάμε να κοιτάμε το αυριανό ματς.

Σίγουρα το αυριανό ματς θα είναι πιο δύσκολο και ανταγωνιστικό, παρόλα αυτά πάμε ματς με ματς και μέρα με τη μέρα.

Ελπίζουμε αύριο, Σάββατο να έχουμε περισσότερο κόσμο».

Η ακραία της Εθνικής, Ελπίδα Τικμανίδου δήλωσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που κατορθώσαμε να κρατήσουμε το σερί μας. Είναι μία πάσα πολύ σημαντική νίκη για εμάς, θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα ματς που έρχονται.

Απέναντι στην Πορτογαλία πρέπει να πιέσουμε περισσότερο το σερβίς και να μειώσουμε τα προσωπικά μας λάθη.

Προσκαλούμε όλα τα μικρά παιδάκια να έρθουν στο γήπεδο να μας δούνε».