Ποια είναι η «ιπτάμενη» Αγγελική Σουντουλουμάκη που κατέκτησε το Βραβείο Αριστείας της ΕΟΠΕ

Η Αγγελική Σουντουλουμάκη αποτελεί μια τρανή απόδειξη ότι ο πρωταθλητισμός και οι υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν εάν υπάρχει θέληση. Η βολεϊμπολίστρια του Ολυμπιακού Βόλου τιμήθηκε με το «Βραβείο Αριστείας 2025» από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έναν θεσμό που επιβραβεύει εδώ και χρόνια όσους ξεχωρίζουν τόσο στα γήπεδα όσο και στα σχολικά θρανία.

Ως μαθήτρια του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου, η Αγγελική συγκέντρωσε 18.995 μόρια στις Πανελλήνιες και εισήχθη ως πρώτη στη Σχολή Ικάρων, στο τμήμα των Ιπταμένων. Αν και το παιδικό της όνειρο ήταν η ιατρική, η κλίση της στις θετικές επιστήμες και το γεγονός ότι μεγάλωσε δίπλα στην 11 Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο άλλαξαν τα επαγγελματικά της πλάνα.

Στην 5η δημοτικού, ένα σχολικό τουρνουά βόλεϊ στάθηκε η αφορμή για να ανακαλύψει τη μεγάλη της αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκίνησε από την Αργώ Βόλου, όπου αγωνιζόταν ως ακραία και το καλοκαίρι του 2024 μεταφέρθηκε στον Ολυμπιακό Βόλου.

Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ σχετικά με το πώς «ερωτεύτηκε» το βόλεϊ, το πώς συνδυάσε το διάβασμα με τον πρωταθλητισμό και το πώς είναι που πλέον πραγματοποιεί τις πρώτες της πτήσεις.

Η συνέντευξή της στην Ομοσπονδία

«Βόλεϊ έπαιζε και η μητέρα μου, Σταυρούλα, κι όταν έγινε εκείνο το τουρνουά γύρισα και της είπα ‘Μαμά θέλω να παίξω βόλεϊ’… Έτσι από την επόμενη χρονιά ξεκίνησα στην Αργώ Βόλου», θυμάται η ίδια και παραδέχεται ότι «… ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

Τα δύο αθλήματα μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, αλλά η… προϋπηρεσία της στο καράτε «με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της πειθαρχίας και της ισορροπίας».

«Στο βόλεϊ μου αρέσουν όλες οι θέσεις στο παρκέ, αλλά σαν ακραία που παίζω με ενθουσιάζει περισσότερο να καταφέρω να βγάλω μια δύσκολη άμυνα, να κάνω ένα ωραίο πέρασμα στο αντίπαλο παρκέ, να κερδίσω έναν κρίσιμο άσσο. Γενικά όλα έχουν την ομορφιά τους και την σημασία τους… Πάνω απ’ όλα απολαμβάνω την αίσθηση της ομαδικότητας. Στο καράτε μπορεί να λειτουργούσαμε σαν ομάδα, στις προπονήσεις στις αποστολές, αλλά στον αγώνα είσαι μόνος σου. Ενώ στο βόλεϊ είναι μέλος μιας ομάδας και ότι και αν έκανα εγώ, ήμουν ένας κρίκος μιας αλυσίδας που τη συμπλήρωναν οι άλλες κοπέλες».

«Γιατρός ήθελα να γίνω μέχρι τη στιγμή που… γνώρισα τη βιολογία. Μέχρι τότε έβλεπα Ιστορία και έλεγα ‘πω, πω’. Εγώ, παρόλο που είχα καλούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα, είχα από μικρή είχα κλίση προς τις θετικές επιστήμες», ήταν τα λόγια της για να εξηγήσει στη συνέχεια τι ήταν αυτό που την ώθησε να αποφασίσει να περάσει στην Σχολή Ικάρων.

«Εμείς μένουμε δίπλα από την 111 Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο. Κάποια στιγμή είδα κάποιες ταινίες όπως το Top Gun, το Iron Eagle και άρχισα να το βλέπω διαφορετικά. Ε, μετά έβγαινα στο παράθυρο του σπιτιού για να παρακολουθώ τα αεροπλάνα και αυτό ήταν».

«Αυτό που με γοήτευε όταν άνοιγα το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν ο ήχος από τα αεροπλάνα και όταν έζησε και την εμπειρία με τους προσομοιωτές ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω»

«Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί να συνδυαστεί ο αθλητισμός με το διάβασμα και πιο συγκεκριμένα το βόλεϊ. Υπήρχαν φορές που έχασα προπονήσεις, αλλά ο προπονητής μου ο κ.Ξύδης ήξερε γιατί είχε παιδιά που ήταν σαν κι εμένα. Εγώ σίγουρα έκανα δύο προπονήσεις και έπαιζα έναν αγώνα κάθε εβδομάδα. Μετά το σχολείο, πήγαινα στη δουλειά της μητέρας μου για να φάω, καθόμουν λίγο και μετά φροντιστήριο. Αν είχα προπόνηση πήγαινα στο γήπεδο και διάβαζα μετά».

«Είναι εσωτερική ανάγκη… Παίζω και στην Σχολή όποτε μπορώ, αλλά κάθε Παρασκευή παίρνω το λεωφορείο για να ανέβω στον Βόλο να δω την οικογένεια μου και να παίξω με την ομάδα».

photo credits: ΕΟΠΕ