Κωνσταντίνου στο GWomen: «Τα αποδυτήρια ήταν το safe place μας όλη τη σεζόν»

Σε μια σεζόν που είχε ένταση, απαιτήσεις και δυνατά τεστ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-0 του ΖΑΟΝ στον τρίτο τελικό της Volley League Γυναικών και κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που τις βρήκε πρωταγωνίστριες από την αρχή μέχρι το τέλος.

Μπροστά στον κόσμο τους, στο κλειστό του Μετς, οι παίκτριες του Παναθηναϊκού δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με σταθερό ρυθμό και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, «καθάρισαν» τη σειρά και σήκωσαν την κούπα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους υπεροχή μέσα στη σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Μανωλίνα Κωνσταντίνου μίλησε για την κατάκτηση του τίτλου, τη διαδρομή της ομάδας και τη σημασία αυτής της χρονιάς.

Είσαι πρωταθλήτρια Ελλάδος μετά από έναν χαμένο ευρωπαϊκό τελικό και την μη συμμετοχή σας στο Final Four Ελλάδας. Πώς νιώθεις τώρα; «Πώς να νιώθω; Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε αθλήτριας να τελειώνει τη χρονιά της με ένα πρωτάθλημα. Το πιο ωραίο στο βόλεϊ είναι ότι είναι συλλογική προσπάθεια και είναι πολύ όμορφο να μοιράζομαι αυτό το πρωτάθλημα με αυτά τα κορίτσια και το σταφ. Είμαστε πολύ χαρούμενες».

Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος για εσένα στον Παναθηναϊκό; «Είναι η τέταρτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό, έχω αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό με τον σύλλογο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχω κάνει παρέες και αυτό είναι η μαγεία του αθλητισμού. Είμαι πολύ τυχερή που το ζω αυτό μέσα από το βόλεϊ. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή, αλλά φέτος ήταν ιδιαίτερα απαιτητική με περίπου 50 παιχνίδια και χαίρομαι που τελείωσε με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήμασταν όλες μια γροθιά από την αρχή μέχρι το τέλος».

Τι έκανε τη διαφορά σε αυτή την ομάδα; «Πέρα από τον επαγγελματισμό και την πειθαρχία, αυτό που μας ξεχώρισε ήταν η συνέπεια και η σχέση που είχαμε μεταξύ μας. Λειτουργούσαμε σαν μια γροθιά και αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Δεθήκαμε όλο και περισσότερο όσο περνούσε η σεζόν και αυτό μας έβγαλε μέχρι το τέλος».

Σε ποιον αφιερώνεις το πρωτάθλημα; «Στις συμπαίκτριές μου, γιατί περάσαμε πολλά αλλά κυρίως περάσαμε και πολύ όμορφα. Τα αποδυτήρια ήταν το “safe place” μας όλη τη χρονιά και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο».

Κλείνοντας; «Εύχομαι υγεία και μια καλή νέα σεζόν σε όλους».