Μπάκα στο GWomen: «Όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε»

Μια από τις πιο ηχηρές νίκες της σεζόν πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς, βάζοντας τέλος στο αήττητο του Παναθηναϊκού και σφραγίζοντας το εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου. Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 3-1 σετ, απέναντι σε μια ομάδα που μετρούσε 24 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Χαλκίδα (5-7 Μαρτίου), όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Θήρας.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και αποφασισμένη στα κρίσιμα σημεία, επέβαλε τον ρυθμό της στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε δίκαια σε μια πρόκριση με ξεχωριστή σημασία. Αντίθετα, οι «πράσινες» γνώρισαν την πρώτη τους φετινή ήττα σε ένα παιχνίδι υψηλού διακυβεύματος, μένοντας εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Έλενα Μπάκα μίλησε στο μικρόφωνο του gwomen και δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας της.

Η αθλήτρια του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε την πρόκριση ως μια τεράστια στιγμή για τον σύλλογο, τονίζοντας:

«Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ και προσωπικά είμαι απίστευτα χαρούμενη αυτή τη στιγμή. Το χαρήκαμε πάρα πολύ όλες μαζί. Είναι μια σπουδαία νίκη και θεωρώ πως την αξίζουμε, γιατί δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά. Μέχρι τώρα αυτό δεν είχε φανεί σε αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος, όμως σήμερα αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Αναφερόμενη στο γεγονός πως ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στο αήττητο του Παναθηναϊκού, στάθηκε στη συγκέντρωση και την πίστη στο πλάνο:

«Όλο αυτό το διάστημα λέγαμε πως πρέπει να μείνουμε πιστές στο παιχνίδι μας. Φυσικά και προετοιμαστήκαμε τακτικά για τον αντίπαλο, όμως πιστεύω πως στα παιχνίδια που χάσαμε φέτος, τα χάσαμε περισσότερο από δικά μας λάθη. Δεν μας “κέρδισε” κάποιος ξεκάθαρα. Σήμερα δείξαμε ότι όταν είμαστε σταθερές και παίζουμε όπως μπορούμε, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, οπότε αυτή η νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία».

Τέλος, μιλώντας για τη συνέχεια και το τι σηματοδοτεί αυτή η πρόκριση, η Μπάκα υπογράμμισε τη σημασία της για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας:

«Αυτή η νίκη, κατά κάποιο τρόπο, σώζει τη χρονιά μας. Στο πρωτάθλημα βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν ήταν ο αρχικός μας στόχος και αυτή τη στιγμή είμαστε εκτός τετράδας. Το γεγονός ότι προκριθήκαμε στο Final Four του Κυπέλλου μάς δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Νιώθω πως παίρνουμε αυτό που αξίζουμε και ελπίζω να έχει συνέχεια».