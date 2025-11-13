Η Ανθή Βασιλαντωνάκη στο GWomen Sports Summit: «Γιατί η λέξη “επαγγελματισμός” να είναι προνόμιο κι όχι δικαίωμα;»

Το GWomen Sports Summit 2025 άνοιξε για ακόμη μία χρονιά τον διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό. Σε ένα event που έχιε πια καθιερωθεί, οι αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια τους προβληματισμούς τους, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και φορέων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή του τοπίου για εκείνες.

Ένα από τα πιο ηχηρά μηνύματα ακούστηκε από τη διεθνή βολεϊμπολίστρια Ανθή Βασιλαντωνάκη, η οποία μίλησε με ειλικρίνεια για την πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στο ελληνικό βόλεϊ, ένα άθλημα που εξακολουθεί να στερείται επαγγελματικού καθεστώτος.

«Γιατί η λέξη “επαγγελματισμός” να είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα;Θεωρώ πως πάρα πολλές αθλήτριες έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας ξανά και ξανά, ακόμα κι αν δεν είμαστε όλες εδώ σήμερα. Υπάρχει ένα ερώτημα το “γιατί”. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά; Αν η δικαιολογία είναι η μισθολογική ανισότητα ή η θεαματικότητα, τότε γιατί το βόλεϊ Ανδρών είναι επαγγελματικό και το Γυναικών ερασιτεχνικό;»

Η διεθνής αθλήτρια επεσήμανε ότι το μισθολογικό μπάτζετ της Α1 Γυναικών είναι ισότιμο ή και υψηλότερο από εκείνο των Ανδρών, παρ’ όλα αυτά, οι παίκτριες εξακολουθούν να στερούνται βασικών τους εργατικών δικαιωμάτων.

«Όλες θα απαντήσουμε ότι είμαστε επαγγελματίες, συμπεριφερόμαστε ως τέτοιες, αλλά μας αντιμετωπίζουν ως ερασιτέχνες. Δεν υπάρχει μέριμνα. Γιατί να φεύγουμε από την Ελλάδα; Γιατί η λέξη “επαγγελματισμός” να είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή της έγινε στο πλαίσιο του πάνελ «Γιατί το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμη επαγγελματικό;», όπου συμμετείχαν επίσης οι Αρτακιανού, Κωνσταντινίδου και Τικμανίδου.