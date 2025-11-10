Πέννυ Ρόγκα στο GWomen Sports Summit: «Nα ψάξουμε να βρούμε τη δύναμη μέσα μας»

Η Πέννυ Ρόγκα έπαιξε για τη ζωή ενάντια στον καρκίνο και νίκησε. Ως ένα τεράστιο πρότυπο συναισθηματικής δύναμης, η παίκτρια του Παναθηναϊκού έδωσε το «παρών» στο 4ο GWomen Sport Summit και μίλησε για τη γενναία μάχη που έδωσε έχοντας δίπλα της τους δικούς της ανθρώπους.

«Αυτοί που μένουν είναι αυτοί που αξίζει να μείνουν για πάντα. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν ένα δυνατό τεστ και ένα ξεσκαρτάρισμα σε όσους έχω δίπλα μου. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος αλλά πλέον έχω άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου και νιώθω πιο ευτυχισμένη. Ένιωθα ότι άφηνα κάτι στη μέση όταν σταμάτησα. Είχα σκεφτεί να σταματήσω, αλλά νομίζω κάθε αθλητής μαθαίνει να σέβεται και να θέτει στόχους, αυτό έκανα για να καταφέρω να κοιτάξω μπροστά. Στο πρώτο παιχνίδι ήμουν πολύ αγχωμένη, ήταν σαν να έπαιζα τον πρώτο μου αγώνα 16 χρονών.

Πριν μπω να παίξω έκανα μία σκέψη ενώ άκουγα τις φωνές από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, σκέφτηκα που ήμουν και τι έχω καταφέρει. Πλέον αντιμετωπίζω την ήττα πολύ χαλαρά, όλα μέσα στη ζωή είναι και πλέον έχω αρχίσει να τα διαχωρίζω τα πράγματα. Πρέπει όλοι να έχουν πίστη στον εαυτό τους, όλοι μέσα κρύβουμε δύναμη, θα πρέπει να διαλέγουμε ποιους έχουμε δίπλα μας. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μην ξεχνάμε τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας».