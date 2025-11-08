GWomen Sports Summit: «Γιατί το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμη επαγγελματικό;»

Στο GWomen Sports Summit 2025, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 10 Νοεμβρίοθ, οι διεθνείς αθλήτριες Μαριαλένα Αρτακιανού, Ανθή Βασιλαντωνάκη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Τικμανίδου ανεβαίνουν στη σκηνή για να μιλήσουν ανοιχτά για τις ανισότητες, την απουσία επαγγελματικού καθεστώτος και τις προοπτικές αλλαγής στο ελληνικό βόλεϊ.

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και κοινές διεκδικήσεις, οι τέσσερις αθλήτριες φωτίζουν τις προκλήσεις ενός αθλήματος που παραμένει ημιεπαγγελματικό, παρά την επιτυχία και το ταλέντο που διαθέτει.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η πρώην διεθνής παίκτρια βόλεϊ Αθηνά Παπαφωτίου μαζί με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κατσαμούρη, σε ένα πάνελ που δίνει φωνή σε όσες παλεύουν για ισότητα και αναγνώριση.