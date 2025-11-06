Το 4ο GWomen Sports Summit του Gazzetta και του Gazzetta Women, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μία φορά μία ωδή στις γυναίκες που βρίσκονται στον αθλητισμό. Με το φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού και να δώσει βήμα σε ιστορίες γυναικών που ενσαρκώνουν τους όρους δύναμη, ανθεκτικότητα και την αυθεντικότητα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Πένυ Ρόγκα, η εμβληματική παίκτρια του Παναθηναϊκού θα μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο τον οποίο όχι μόνο κατάφερε να νικήσει, αλλά επέστρεψε στη δράση με το «τριφύλλι».

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ένα απόσπασμα από το νέο ντοκιμαντέρ του Gazzetta αφιερωμένο στην ίδια, με στιγμές από την καθημερινότητά της αλλά και με λόγια των δικών της ανθρώπων.