Η Ρομάνε Ντίκο είναι μια από τις κορυφαίες τζουντόκα της γενιάς της. Σε συνέντευξή της στη «L'ÉQUIPE», μίλησε ανοιχτά για την πορεία της, την αγάπη της για τη ραπτομηχανή, αλλά και για τη συνεργασία της με τη μάρκα της Κιμ Καρντάσιαν ως μοντέλο.

Η 26χρονη Γαλλίδα μεγάλωσε μέσα στον αθλητισμό, αλλά η σχέση της με το σώμα της και την εικόνα της χρειάστηκε χρόνο. Όπως η ίδια αναφέρει στη μεγάλη συνέντευξή της, δεν ήταν εύκολος ο δρόμος ως προς την αποδοχή της αυτοεικόνας της: «Στην αρχή, ντρεπόμουν να εμφανιστώ όπως ήμουν. Έκανα μικρές διορθώσεις στις φωτογραφίες για να φαίνομαι καλύτερα, αλλά μετά τους Ολυμπιακούς στο Τόκιο είπα στον εαυτό μου: “Πρέπει να είσαι εσύ, 100%”»,

Όσον αφορά τη συνεργασία της με την Κιμ Καρντάσιαν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης, με ύψος 1,80 μ. και 125 κιλά περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία της συνεργασίας: «Ήταν τρελό. Όταν η Nike, της οποίας είμαι αθλήτρια από το 2021, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι το brand της Κιμ Καρντάσιαν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου και να κάνει μια φωτογράφιση στο Λος Άντζελες, ένιωσα απίστευτα. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν η μόνη που δεν ήταν Αμερικανίδα. Όταν έφτασε η Κιμ , πήγαμε να τη χαιρετήσουμε και μας φίλησε, μας ευχαρίστησε που ήμασταν μέρος αυτού του έργου… Σε εκείνο το σημείο, είπα στον εαυτό μου: ''Έκανα ένα βήμα, είμαι η μόνη Ευρωπαία''».

Η Ντίκο μίλησε ακόμη για την επιρροή της Σερένα Ουίλιαμς στη ζωή της, αφού η θρυλική τενίστρια έγινε έμπνευση για τη νεαρή αθλήτρια: «Το συζητήσαμε όταν ήμασταν στη Νέα Υόρκη (για την έναρξη της καμπάνιας), στα γαλλικά αφού μιλάει γαλλικά. Όταν ήμουν μικρή, δεν υπήρχαν πολλές μαύρες γυναίκες που έπαιζαν αθλήματα, που είχαν μεγάλη προβολή. Έτσι, η Σερένα έγινε η αθλήτρια για παρακολούθηση, η οποία με ενέπνευσε, επίσης για τους αγώνες της. Μιλάμε για μια γυναίκα που μπήκε στη μέση όταν ήθελε να παίξει τένις. Της είπαν ότι δεν μπορούσε, ότι δεν ήταν άθλημα για εκείνη, ότι ήταν πολύ μυώδης. Είχε πολλή κριτική για το σώμα της. Κι όμως, είπε, «Θέλω να παίξω τένις, θα το κάνω. Εμένα το όνειρό μου είναι να πάρω μέρος στο Dancing with the Stars. Δεν έχω δει ποτέ κορίτσι 125 κιλών να το κάνει».

Η ραπτομηχανή που την ακολουθεί παντού

Ράβει από τα 12 της χρόνια, και η ραπτομηχανή της είναι πάντα μαζί της, ακόμη και σε ταξίδια για προπονήσεις και αγώνες:«Το τζούντο με δίδαξε να προσπαθώ, να πέφτω και να σηκώνομαι. Το ίδιο ισχύει και με τη ραπτική. Κάνεις λάθη, ξεκινάς από την αρχή, μαθαίνεις. Είναι ένας τρόπος να ηρεμεί το μυαλό μου», εξηγεί.

Από τη δημιουργία απλών αντικειμένων μέχρι την ανακύκλωση παλιών ρούχων για νέα σχέδια, η Ντίκο βρήκε στο styling και στη μόδα ένα πεδίο έκφρασης που συμπληρώνει την αθλητική της καριέρα: «Όταν βλέπω παλιά ρούχα που δεν φοριούνται πια, σκέφτομαι πώς να τα μεταμορφώσω. Είναι δημιουργία, αλλά και τρόπος να δείξω ότι μπορούμε να διασκεδάζουμε με το σώμα μας».

«Ψηλές γυναίκες, μυώδεις, που φορούν κοντά φορέματα, δεν βλέπουμε πολλές. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι το μέγεθός μου δεν είναι εμπόδιο. Μπορώ να είμαι θηλυκή, σέξι, να ντύνομαι όπως θέλω και να αθλούμαι στο υψηλότερο επίπεδο» επισημαίνει τονίζοντας πως ότο τζούντο την βοήθησε να βρει το δικό της «ασφαλές μέρος», όπου το σώμα της και η προσωπικότητά της ήταν αποδεκτά.

Φυσικά έγινε λόγος και για την κριτική στα social media. «Είναι κρίμα που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αρνητικά σχόλια για ένα σώμα που απλώς υπάρχει. Αλλά παίρνω αυτά τα σχόλια και τα χρησιμοποιώ για να δείξω ότι δεν πρέπει να κρύβεσαι. Το παράδειγμα σου μπορεί να εμπνεύσει τους άλλους».