Η Μπίλι Τζιν Κινγκ υπήρξε μία από τις πρώτες αλλά και σημαντικότερες πρωταγωνίστριες στην ιστορία του αθλητισμού γυναικών. Έφτασε στην κορυφή του παγκόσμιου τένις, έγινε Νο 1 στον κόσμο και κατέκτησε σχεδόν τα πάντα μέσα στα γήπεδα καθώς και 39 τίτλους Grand Slam. Θα έλεγε κανείς πως αυτό θα αρκεί για να αναγνωρίσει κάποιος το μεγαλείο της. Όμως η Κινγκ ήταν πολλά περισσότερα από μία σπουδαία τενίστρια.

Ήταν μία γυναίκα που δεν περιορίστηκε ποτέ στο να κερδίζει αγώνες και να περνάει καλά στο χώρο του αθλητισμού απολαμβάνοντας την υπεροχή της. Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, έδωσε έναν διαρκή αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων, διεκδικώντας ίσα χρηματικά έπαθλα για τις γυναίκες και τους άνδρες αθλητές καθώς η διαφορά ήταν μεγάλη και αισθητή. Συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του επαγγελματικού τένις γυναικών και άνοιξε δρόμους για τις επόμενες γενιές αθλητριών.

Ήταν εκείνη που στις 20 Σεπτεμβρίου 1973 νίκησε τον Μπόμπι Ριγκς στην περίφημη «Μάχη των Φύλων», σε έναν αγώνα που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια ενός γηπέδου τένις και απέκτησε τεράστιο κοινωνικό συμβολισμό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά αποφάσισε, στα 82 της χρόνια να επιστρέψει στα πανεπιστημιακά έδρανα και τον Μάιο του 2026 πήρε το πτυχίο Ιστορίας από το California State University, Los Angeles.

Αυτή είναι η Μπίλι Τζιν Κινγκ, κι αν η αθλητική της πορεία μοιάζει περισσότερο σαν ένα παραμύθι μία τανίαμε αίσιο τέλος, είναι μία γυναίκα που κατάφερε να γίνει θρύλος για όσα πέτυχε με τη ρακέτα της, αλλά ακόμη περισσότερο για όσα τόλμησε να διεκδικήσει έξω από το γήπεδο.

Και αυτή ακριβώς την ιστορία έρχεται να μας αφηγηθεί το ντοκιμαντέρ «Give Me the Ball», της σειράς 30 for 30 του ESPN. Μόνο που αυτή τη φορά δεν παρακολουθούμε απλώς την πορεία μιας σπουδαίας πρωταθλήτριας. Γνωρίζουμε τη γυναίκα πίσω από τον θρύλο, τις τρεις αγάπες που σημάδεψαν τη ζωή της, τις προσωπικές της δυσκολίες, τις αμφιβολίες της και όλα εκείνα που δεν γράφτηκαν ποτέ στις αθλητικές της επιτυχίες. Γιατί όπως εξηγεί και η ίδια, ήθελε αυτή τη φορά να αφηγηθεί την ιστορία της με τα δικά της λόγια.

Η γυναίκα που κυριάρχησε στα γήπεδα

Ας πάρουμε όμως την ιστορία της από την αρχή. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ όπως γνωρίζουμε, υπήρξε μία από τις κορυφαίες τενίστριες όλων των εποχών. Στην καριέρα της κατέκτησε συνολικά 39 τίτλους Grand Slam, 12 στο μονό, 16 στο διπλό γυναικών και 11 στο μεικτό διπλό. Ένα επίτευγμα που από μόνο του αρκεί για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κυριαρχίας της.

Το 1972 ολοκλήρωσε το Career Grand Slam στο μονό, κατακτώντας και τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon και US Open. Ενώ μόνο στο Wimbledon κατέκτησε συνολικά 20 τίτλους στις τρεις κατηγορίες του τουρνουά.

Το 1973 πέτυχε το λεγόμενο Triple Crown στο Wimbledon, κερδίζοντας και τις τρεις κατηγορίες την ίδια χρονιά. Παράλληλα, κατέκτησε 129 τίτλους στο μονό και 101 στο διπλό, διατηρώντας ποσοστό νικών 81,76% στους αγώνες της στο μονό.

Το 1971 έγινε η πρώτη γυναίκα αθλήτρια που ξεπέρασε τα 100.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα μέσα σε μία αγωνιστική χρονιά. Και όπως θα ήταν προφανές, οδήγησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επτά κατακτήσεις του Federation Cup, της διοργάνωσης που σήμερα φέρει το όνομά της ως Billie Jean King Cup.

Η καριέρα της ήταν γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και ιστορικές στιγμές. Η Κινγκ δεν ήταν απλώς μία ακόμη σπουδαία τενίστρια της εποχής της. Ήταν μία αθλήτρια που καθόρισε το ίδιο το άθλημα, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο τένις και έγινε σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα που ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του πρωταθλητισμού.

Η μεγαλύτερη μάχη της όμως δεν δόθηκε με αντίπαλο κάποια άλλη τενίστρια, αλλά με μία ολόκληρη νοοτροπία που θεωρούσε τις γυναίκες αθλήτριες λιγότερο σημαντικές από τους άνδρες.

Ο αγώνας για ίσα έπαθλα και η δημιουργία της WTA

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, η οικονομική ανισότητα στο τένις ήταν τεράστια. Οι γυναίκες αγωνίζονταν στο ίδιο επίπεδο, με την ίδια προσπάθεια και τις ίδιες απαιτήσεις, αλλά οι αμοιβές τους απείχαν πολύ από εκείνες των ανδρών όπως συμβαίνει συχνά στον αθλητισμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 1970, όταν ο Ίλιε Ναστάζε έλαβε 3.500 δολάρια για τη νίκη του στο Ιταλικό Όπεν, ενώ η Κινγκ, που κατέκτησε τον αντίστοιχο τίτλο στις γυναίκες, έλαβε μόλις 600 δολάρια. Μιλάμε για τέτοιες ακραίες διαφορές.

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ αρνήθηκε να δεχτεί αυτή την πραγματικότητα και για αυτό το 1970, μαζί με άλλες οκτώ τενίστριες, τις περίφημες Original 9, αποφάσισε να αντιδράσει και να κυνηγήσει τα δικαιώματα της αλλά και όλων των γυναικών στον αθλητισμό. Οι εννέα γυναίκες αποχώρησαν από το υπάρχον σύστημα και υπέγραψαν συμβόλαια αξίας μόλις ενός δολαρίου με την εκδότρια Γκλάντις Χέλντμαν, δημιουργώντας το ανεξάρτητο Virginia Slims Circuit.

Ήταν μία κίνηση που έθεσε τις βάσεις για το επαγγελματικό τένις γυναικών όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1973, η Κινγκ συγκέντρωσε περισσότερες από 60 παίκτριες σε ένα ξενοδοχείο του Λονδίνου και ίδρυσε την Ένωση Τένις Γυναικών (WTA), αναλαμβάνοντας την πρώτη της προεδρία.

Το 1972 είχε κατακτήσει το US Open, λαμβάνοντας 10.000 δολάρια, την ώρα που ο άνδρας πρωταθλητής έπαιρνε 25.000. Η διαφορά των 15.000 δολαρίων την οδήγησε να απειλήσει με μποϊκοτάζ τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Και με δική της πίεση και τη συμβολή στην εξασφάλιση χορηγών, το US Open του 1973 έγινε το πρώτο μεγάλο τουρνουά τένις που προσέφερε ίσα χρηματικά έπαθλα σε άνδρες και γυναίκες. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Η «Μάχη των Φύλων»: Ένας αγώνας που ξεπέρασε το τένις

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1973, η Μπίλι Τζιν Κινγκ βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής της. Απέναντί της είχε τον 55χρονο Μπόμπι Ριγκς, πρώην Νο 1 τενίστα στον κόσμο και πρωταθλητή του Wimbledon.

Ο Ριγκς υποστήριζε δημόσια ότι το τένις γυναικών ήταν κατώτερο από αυτό των ανδρών και πως ακόμη και στην ηλικία του μπορούσε να νικήσει οποιαδήποτε κορυφαία τενίστρια. Τον Μάιο λοιπόν της ίδιας χρονιάς, επικρατήσει απέναντι στη Μάργκαρετ Κορτ επιβεβαιώνοντας έτσι τη στάση του.

Η Κινγκ αρχικά δεν ήθελε να συμμετάσχει. Γνώριζε όμως, πως ο αγώνας είχε αποκτήσει πλέον πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα απλό αποτέλεσμα. Αν έχανε, δεν θα έχανε μόνο εκείνη, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ήττα της ως επιχείρημα εναντίον ολόκληρου του αθλητισμού γυναικών. Έτσι τελικά, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόκληση.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Astrodome του Χιούστον, μπροστά σε περισσότερους από 30.000 θεατές, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον παρακολούθησαν τηλεοπτικά.

Η Κινγκ μπήκε στο γήπεδο πάνω σε ένα φορείο που κρατούσαν άνδρες, ενώ ο Ριγκς έκανε την εμφάνισή του πάνω σε άμαξα. Η 29χρονη Κινγκ ήταν απόλυτα προετοιμασμένη. Έπαιξε με καθαρό μυαλό, πειθαρχία και αποφασιστικότητα, επικρατώντας με 3-0 σετ (6-4, 6-3, 6-3).

Εκείνο το βράδυ δεν κέρδισε απλώς έναν αγώνα, έδωσε μία πολύ δυναμική απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την αξία των γυναικών στον αθλητισμό. Έδειξε σε εκατομμύρια ανθρώπους πως οι γυναίκες μπορούσαν να σταθούν στην κορυφή, να διεκδικούν ισότιμα τη θέση τους και να μην απολογούνται γι' αυτό.

Η «Μάχη των Φύλων» έγινε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού και η ιστορία της μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2017, μέσα από την ταινία Battle of the Sexes, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Στιβ Καρέλ.

Πέρα από την αθλήτρια, η γυναίκα

Το 1981 έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες αθλήτριες παγκόσμιας αναγνώρισης που είδαν τη σεξουαλικότητά τους να γίνεται δημόσιο ζήτημα, όταν αποκαλύφθηκε η σχέση της με γυναίκα από πρώην σύντροφό της. Η ίδια αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες σε μία εποχή που η κοινωνία ήταν πολύ λιγότερο ανοιχτή σε τέτοια ζητήματα. Έχασε σημαντικούς χορηγούς, αλλά με τον χρόνο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το 2006, το Εθνικό Κέντρο Τένις των ΗΠΑ, όπου διεξάγεται το US Open, μετονομάστηκε προς τιμήν της σε USTA Billie Jean King National Tennis Center. Τρία χρόνια αργότερα, το 2009, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, της απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτατη πολιτική διάκριση της χώρας. Και η ιστορία της συνεχίζει να γράφεται.

Έχοντας εγκαταλείψει τις σπουδές της τη δεκαετία του 1960 για να αφοσιωθεί στο επαγγελματικό τένις, επέστρεψε σε αυτές πολλά χρόνια αργότερα. Τον Μάιο του 2026 και σε ηλικία 82 ετών, παρέλαβε το πτυχίο Ιστορίας από το California State University στο Λος Άντζελες.

«I gotta play tennis, too»

Και κάπου εδώ έρχεται το «Give Me the Ball» να συμπληρώσει όλα όσα γνωρίζουμε για τη Μπίλι Τζιν Κινγκ. Το ντοκιμαντέρ της σειράς 30 for 30 του ESPN δεν στέκεται μόνο στους τίτλους, στις νίκες και στις ιστορικές επιτυχίες της. Μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την ίδια να αφηγείται την ιστορία της, να μιλά για τις τρεις μεγάλες αγάπες της και να ανατρέχει στις στιγμές που τη διαμόρφωσαν ως αθλήτρια, αλλά κυρίως ως άνθρωπο.

Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα στο οποίο συνοψίζει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο όλα όσα προσπαθούσε να καταφέρει ταυτόχρονα:

«Προσπαθούσα να γίνω η Νο 1 στον κόσμο. Προσπαθούσα να βοηθήσω τον αθλητισμό γυναικών, να ενώσω τις παίκτριες, να μπορέσουμε να ζούμε από αυτό που αγαπάμε, να διεκδικήσουμε ίσα χρηματικά έπαθλα και χορηγούς. Προσπαθούσα να διαχειριστώ την προσωπική μου ζωή, να καταλάβω ποια είμαι, να αντιμετωπίσω τη σεξουαλικότητά μου, να προστατεύσω τον εαυτό μου, να αλλάξω την κοινωνία. Α, ναι, έπρεπε να παίζω και τένις!»

Και ίσως αυτή η τελευταία φράση να είναι η πιο χαρακτηριστική περιγραφή της ζωής της.

Γιατί πίσω από τη γυναίκα που έμοιαζε να μπορεί να τα καταφέρει όλα, υπήρχε ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στον πρωταθλητισμό, τις προσωπικές του αναζητήσεις, τις σχέσεις, τις δυσκολίες και την ευθύνη που είχε αναλάβει απέναντι σε τόσες άλλες γυναίκες.

Η ιστορία της Μπίλι Τζιν Κινγκ δεν είναι απλώς η ιστορία μιας σπουδαίας τενίστριας. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που κατάλαβε ότι η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν δεν μένει μόνο για τον εαυτό σου.