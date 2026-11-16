WTA Finals: Σήκωσε την κούπα και έτρεξε στην αγκαλιά του 5χρονου γιου της

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές των WTA Finals 2026 χάρισε η Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία μετά την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό έζησε τη χαρά της νίκης μαζί με τον 5χρονο γιο της, A.J. Η Αμερικανίδα και η Κατερίνα Σινακόβα επικράτησαν με 6-4, 6-3 των Σάρα Εράνι και Τζάσμιν Παολίνι στον τελικό και σήκωσαν μαζί το τρόπαιο.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο μικρός της γιος A.J. μπήκε στο γήπεδο για να αγκαλιάσει τη μητέρα του και να μοιραστεί μαζί της αυτή στιγμή της νίκης. Για την Τάουνσεντ βέβαια, η συγκεκριμένη νίκη ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη τίτλο.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, η 30χρονη τενίστρια ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τη στήριξαν, αλλά κράτησε τα πιο ξεχωριστά λόγια για το τέλος. Απευθυνόμενη στον γιο της, θυμήθηκε πως τον περασμένο Μάρτιο δεν είχε καταφέρει να βρίσκεται κοντά του στα γενέθλιά του, καθώς αγωνιζόταν στον τελικό του Indian Wells. Αυτή τη φορά όμως, είχε την ευκαιρία να τον έχει δίπλα της και να πανηγυρίσουν μαζί.

«Είναι ευλογία που μπορώ να σε έχω εδώ. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Αυτός ο τίτλος είναι για σένα», ήταν το συγκινητικό μήνυμά της στον μικρό A.J., με τον οποίο μοιράστηκε τη χαρά της κατάκτησης.