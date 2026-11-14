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Σαμπαλένκα: Έγινε η πρώτη πρέσβειρα γνωστού οίκου κοσμημάτων μετά την εμφάνιση των 330.000 δολαρίων στο US Open
14/11/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σαμπαλένκα: Έγινε η πρώτη πρέσβειρα γνωστού οίκου κοσμημάτων μετά την εμφάνιση των 330.000 δολαρίων στο US Open

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Σαμπαλένκα έχει αδυναμία στα εντυπωσιακά κοσμήματα. Στο US Open του 2026, μάλιστα, εμφανίστηκε με κοσμήματα συνολικής αξίας που υπολογίζεται στις 330.000 δολάρια, ενώ πλέον αποκτά και τον ρόλο της πρώτης πρέσβειρας της Material Good.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέρει να τραβάει τα βλέμματα, όχι μόνο για τις αθλητικές της ικανότητες αλλά και για όσα φοράει. Αφού δεν είναι λίγες οι φορές που ότι φοράει κάνει... φτερά. Η κορυφαία τενίστρια έχει πλέον και επίσημη συνεργασία με τη Material Good, τον οίκο κοσμημάτων από τη Νέα Υόρκη, και έγινε μάλιστα η πρώτη πρέσβειρα στην ιστορία του.

Αρχής γενομένης το 2026, με αφετηρία το Australian Open. Οι δυο πλευρές, ωστόσο, είχαν κάνει «σεφτέ» μήνες νωρίτερα, όταν η Σαμπαλένκα φόρεσε δημιουργίες του οίκου στο US Open του 2025.

Η εμφάνισή της στο φετινό US Open συζητήθηκε πολύ έντονα!. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σετ που φορούσε, με κολιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια, έφτανε συνολικά τα 330.000 δολάρια. Η αξία κάθε κομματιού υπολογίζεται περίπου στις 110.000 δολάρια, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι επίσημες τιμές.

Το μενταγιόν είχε στο κέντρο του μια τουρμαλίνη 10,72 καρατίων σε ροζ-πορτοκαλί απόχρωση, ενώ το choker ήταν διακοσμημένο με επτά διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού και έναν αυτοκρατορικό τοπάζιο.

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