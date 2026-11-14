Σαμπαλένκα: Έγινε η πρώτη πρέσβειρα γνωστού οίκου κοσμημάτων μετά την εμφάνιση των 330.000 δολαρίων στο US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέρει να τραβάει τα βλέμματα, όχι μόνο για τις αθλητικές της ικανότητες αλλά και για όσα φοράει. Αφού δεν είναι λίγες οι φορές που ότι φοράει κάνει... φτερά. Η κορυφαία τενίστρια έχει πλέον και επίσημη συνεργασία με τη Material Good, τον οίκο κοσμημάτων από τη Νέα Υόρκη, και έγινε μάλιστα η πρώτη πρέσβειρα στην ιστορία του.

Αρχής γενομένης το 2026, με αφετηρία το Australian Open. Οι δυο πλευρές, ωστόσο, είχαν κάνει «σεφτέ» μήνες νωρίτερα, όταν η Σαμπαλένκα φόρεσε δημιουργίες του οίκου στο US Open του 2025.

Η εμφάνισή της στο φετινό US Open συζητήθηκε πολύ έντονα!. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σετ που φορούσε, με κολιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια, έφτανε συνολικά τα 330.000 δολάρια. Η αξία κάθε κομματιού υπολογίζεται περίπου στις 110.000 δολάρια, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι επίσημες τιμές.

Το μενταγιόν είχε στο κέντρο του μια τουρμαλίνη 10,72 καρατίων σε ροζ-πορτοκαλί απόχρωση, ενώ το choker ήταν διακοσμημένο με επτά διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού και έναν αυτοκρατορικό τοπάζιο.