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Σαμπαλένκα: Η απίστευτη γκάφα δημοσιογράφου σε ζωντανή μετάδοση
11/11/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σαμπαλένκα: Η απίστευτη γκάφα δημοσιογράφου σε ζωντανή μετάδοση

Μάρθα Χωριανοπούλου

Τον γύρο του κόσμου κάνει επική γκάφα δημοσιογράφου, που δεν κατάλαβε ότι ήταν στον αέρα και κορόιδεψε την Σαμπαλένκα!

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Eντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα απαράδεκτο σχόλιο για την Αρίνα Σαμπαλένκα, το οποίο ακούστηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, με τον δημοσιογράφο που το έκανε να μην έχει αντιληφθεί ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό...

Συγκεκριμένα όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της κάλυψης των WTA Finals από το beIN Sports. Την ώρα που προβαλλότανε ένα διαφημιστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Λευκορωσίδα τενίστρια.

Ωστόσο, αυτό που δεν είχαν προγραμματίσει και μετά έγινε χαμός, καθώς ακούστηκε η φωνή του δημοσιογράφου Ματιέ Σολιέ, ο οποίος σχολίασε: «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απαίσια».

Ο ίδιος φαίνεται πως δεν είχε καταλάβει ότι όσα έλεγε μεταδίδονταν κανονικά στους τηλεθεατές.Το σχετικό απόσπασμα δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, και φυσικά έγινε viral προκαλώντας ένα κύμα αρνητικών σχολίων.

Η αντίδραση του beIN Sports

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, αναγκάζοντας το beIN Sports να πάρει θέση. Ο Φλοράν Χουζό, διευθυντικό στέλεχος του τηλεοπτικού δικτύου, καταδίκασε δημόσια το σχόλιο και εξέφρασε τη συγγνώμη του εκ μέρους του σταθμού.

«Λυπάμαι και καταδικάζω έντονα τις δηλώσεις που ακούστηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals. Τα συγκεκριμένα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες του beIN SPORTS. Επιβεβαιώνω τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αθλητές και τους συνεργάτες των εκπομπών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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