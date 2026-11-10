Αντρέεβα: «Πριν από κάθε αγώνα βλέπω Φέντερερ και Ναδάλ»

Η Μίρα Αντρέεβα μοιράστηκε μία ξεχωριστή συνήθεια της πριν τους αγώνες, μετά την νίκη στη πρώτη της συμμετοχή σε WTA Finals απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα με 2-0 το βράδυ της Δευτέρας (09/11).

Η 19χρονη Ρωσίδα, μετά την σπουδαία νίκη της με 6-4, 6-0 κόντρα στην Σβιτολίνα, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί απενειλημένα τα στιγμιότυπα από τον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν το 2017 ανάμεσα στον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ, καθώς την βοηθά να αντλεί έμπνευση από τον τρόπο που αγωνιζόταν ο κορυφαίος Ελβετός τενίστας.

Αναλυτικότερα η Αντρέεβα ανέφερε: «Βλέπω στιγμιότυπα του Ρότζερ Φέντερερ απέναντι στον Ράφα Ναδάλ, από τον τελικό του Australian Open το 2017. Ξέρω σχεδόν κάθε πόντο που πρόκειται να παίξουν, γιατί το βλέπω πριν από κάθε αγώνα μου».

«Είναι κάτι σαν τη ρουτίνα μου. Θέλω να νιώθω το ίδιο. Όταν κοιτάζω τον Ρότζερ, θέλω κι εγώ να νιώθω ότι όλα μου βγαίνουν αβίαστα. Θέλω επίσης να φαίνεται ότι τίποτα δεν με ενοχλεί στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνω για να βάλω το μυαλό μου στη σωστή κατάσταση», συμπλήρωσε η 19χρονη Νο.3 στη παγκόσμια κατάταξη.