Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε άνετα της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς με 6-2, 6-3 στα προημιτελικά του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί το Σάββατο (07/11, 10:00π.μ.) στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (08/11).

Η Σάκκαρη, Νο.30 στο κόσμο, στα ημιτελικά του Hong Kong Tennis Open θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του προημιτελικού Αλεξάντρα Εάλα (Νο.17) - Αντονία Ρούζιτς (Νο.81).

Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια, μετά την αναμέτρηση με την Σάσνοβιτς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω εκπληκτικά. Δεν περίμενα να πάει έτσι το ματς. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο, το δεύτερο σετ ήταν πιο δύσκολο από το πρώτο. Είναι πολύ καλή παίκτρια, πολύ επιθετική, σου βάζει πολλή πίεση και είμαι χαρούμενη που κατάφερα να παίξω με τον τρόπο που έπαιξα σήμερα».

«Συνολικά το παιχνίδι μου ήταν καλό. Η κίνησή μου ήταν πολύ καλή, κάτι που πάντα παίζει καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι μου. Το σερβίς και η συνέπεια στα χτυπήματά μου επίσης. Γενικά ήμουν γενναία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και είμαι πολύ ευχαριστημένη με την εμφάνισή μου», συμπλήρωσε η Σάκκαρη.