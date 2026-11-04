Τενίστρια δημοσιοποίησε νέα απειλητικά μηνύματα: «Εύχομαι να πας σπίτι και να αυτοκτονήσεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις»

Σοκαριστικές απειλές θανάτου και χυδαία μηνύματα δέχθηκε η Βρετανίδα τενίστρια Τζόντι Μπεράτζ μέσω των social media, μετά την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση, έπειτα από 16 μήνες απουσίας.

Η 27χρονη αθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 474 της παγκόσμιας κατάταξης, επέστρεψε στο WTA Tour συμμετέχοντας στο τουρνουά του Τσενάι στην Ινδία. Ωστόσο, η επιστροφή της δεν συνοδεύτηκε από το αποτέλεσμα που θα ήθελε, καθώς γνώρισε την ήττα στον πρώτο γύρο από την Ινδή Βαϊσνάβι Αντάκαρ με 3-6, 6-3, 7-5.

Αυτό που ακολούθησε, όμως, ήταν ακόμη πιο δυσάρεστο. Συγκεκριμένα η Μπεράτζ αποκάλυψε, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, πως έγινε αποδέκτης ακραίων επιθέσεων και απειλών στα social, με ορισμένα από τα μηνύματα μάλιστα να ξεπερνούν κάθε όριο.

«Τι καλωσόρισμα στην επιστροφή μου στο tour! Τώρα θυμάμαι γιατί έφυγα. Πότε σκοπεύετε να κάνετε κάτι γι' αυτό;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στα μηνύματα που δημοσιοποίησε υπήρχαν ιδιαίτερα σοκαριστικές εκφράσεις, με χρήστες να την αποκαλούν «ντροπή για το άθλημα», να κάνουν σεξιστικές επιθέσεις και να φτάνουν μέχρι και σε άμεσες προτροπές για αυτοκτονία.

Η Βρετανίδα τενίστρια κοινοποίησε τις επιθέσεις και στην WTA, ζητώντας ουσιαστικά να υπάρξει παρέμβαση απέναντι σε ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Jodie Burrage lost her match and look at the vile comments she received. Here are their Instagram handles so we can report and forward this to their families: @perfecto_choi @christianmigo__ @azerism3 @counselor_davy10 @garyesteppoffical - has a profile picture with his gf(?) https://t.co/vWzgt8Hh4V — J🐥 (@Jwta01) November 3, 2026

Δεν είναι η πρώτη Βρετανίδα τενίστρια που δέχεται απειλές

Η περίπτωση της Μπεράτζ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τον Ιούνιο του 2025, η συμπατριώτισσά της Κέιτι Μπόλτερ είχε αποκαλύψει ότι δεχόταν επίσης απειλητικά και προσβλητικά μηνύματα μέσω των social media. Οι επιθέσεις που είχε δεχθεί περιλάμβαναν «ευχές» για καρκίνο, απειλές για καταστροφή του τάφου της γιαγιάς της, αλλά και οργισμένα μηνύματα από άτομα που είχαν χάσει χρήματα από στοιχηματισμό.