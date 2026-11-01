Η Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας (2/11) στο Χονγκ Κονγκ

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη Μαρία Σάκκαρη μέσα στο 2026 ολοκληρώνεται στο 250άρι τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ.

Η 31χρονη Ελληνίδα, Νο.4 στο ταμπλό, θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την 24χρονη Κάρολ Γιανγκ Σου Λι (Νο.156) από τις ΗΠΑ, που μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser.

Ο αγώνας θα γίνει τη Δευτέρα (2/11), ορίστηκε 2ο στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 09:30, ώρα Ελλάδας.

Η Αμερικανίδα παίκτρια, έχει να επιδείξει έναν τίτλο στην καριέρα της, που ήρθε φέτος στο 125άρι τουρνουά της Βαρσοβίας, ενώ το 2026 έχει ρεκόρ 35 νίκες - 23 ήττες.

Η Σάκκαρη θα την αντιμετωπίσει για πρώτη φορά και η νικήτρια στη φάση των «16» θα παίξει με παίκτρια από την Αυστραλία και συγκεκριμένα τη Μάντισον Ίνγκλις ή τη Μάγια Τζόιντ.