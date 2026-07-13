Σάκκαρη σε ερώτηση του GWomen: «Το τετραδιάκι είναι δώρου του Κωνσταντίνου»

Μετά την επικράτησή της στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, η Μαρία Σάκκαρη παραχώρησε δηλώσεις στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Η Ελληνίδα μεταξύ άλλων απάντησε σε ερώτηση του GWomen αναφορικά με το τετραδιάκι που κουβαλάει στους αγώνες της και το οποίο διαβάζει κατά την ανάπαυλα των σετ.

Η ίδια αποκάλυψε πως το τετραδιάκι αυτό είναι δώρου του αρραβωνιαστικού της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το οποίο την αποφορτίζει γράφοντας σκέψεις της στις σελίδες. Μία φράση, μάλιστα, που ανέφερε πως υπάρχει μέσα σε αυτό είναι «να μένεις στον επόμενο πόντο».

Η απάντηση της της Μαρίας Σάκκαρη στο GWomen

«Μου έκανε δώρο αυτό το τετραδιάκι ο Κωνσταντίνος. Συνήθιζα να γράφω σε ένα χαρτάκι σε κάθε ματς κάτι που ήθελα να σκέφτομαι.

Μια μέρα, στο Παρίσι, γύρισα στο δωμάτιό μου και με περίμενε ένα τετραδιάκι. Ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους του. Γράφω διαφορετικά πράγματα σε κάθε ματς, επειδή σκέφτομαι πολύ τι μπορεί να γίνει στο ματς, στον επόμενο πόντο. Μία φράση που μπορώ να αποκαλύψω είναι να μένω στον επόμενο πόντο».